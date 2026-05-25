الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مستشار الرئيس للصحة: لا توجد إصابات بإيبولا في مصر.. وهذه نصائحي للحجاج

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية
هاجر ابراهيم

تشهد بعض الدول الإفريقية حالة من التأهب الصحي بسبب استمرار انتشار فيروس إيبولا، وسط تحذيرات دولية من خطورة الفيروس وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عنه.

لا تسجيل لأي إصابات 

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابات بفيروس إيبولا، مشيراً إلى أن الوضع الصحي مطمئن وتحت السيطرة، مع استمرار أعمال الترصد والرصد الوبائي على مدار الساعة، خاصة بالمنافذ الجوية والبحرية والحدودية.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن فيروس الإيبولا يعد من الفيروسات شديدة الخطورة، وينتقل عبر الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة أو من شخص لآخر عن طريق الدم والإفرازات وسوائل الجسم، ما يجعله سريع الانتشار في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

بؤر إنتشار فى بعض الدول الإفريقية

وأشار إلى أن بؤر انتشار المرض لا تزال متركزة في بعض الدول الإفريقة، لافتاً إلى أن نسب الوفيات في بعض المناطق المصابة قد تصل إلى ما بين 40 و50 بالمئة، وهو ما يعكس خطورة الوضع الصحي هناك.

وأضاف أن بعض الممارسات والعادات غير الآمنة، مثل التعامل المباشر مع الجثامين أو اقتحام مراكز العزل، تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات انتشار العدوى، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية عند التعامل مع الحالات المصابة أو الوفيات.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على أن مصر تمتلك منظومة دقيقة للرصد الوبائي، تعمل بشكل لحظي لرصد أي حالات مشتبه بها، مع وجود خطط واضحة للعزل والتعامل السريع مع أي طارئ صحي، مؤكداً عدم رصد أي إصابات داخل البلاد حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن فيروس الإيبولا لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير اللقاحات، مؤكداً أن الوقاية تظل الوسيلة الأهم من خلال النظافة الشخصية وتجنب المخالطة المباشرة أو استخدام الأدوات والأسطح الملوثة.

كما أشار إلى أن مصر استفادت من خبراتها خلال جائحة COVID-19 في تطوير قدرات العزل والتعامل مع الأوبئة، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي مستجدات.

نصائح للحجاج 

الصحة العالمية تؤكد ثالث إصابة بالإيبولا في الكونجو

وعن موسم الحج والعمرة، دعا تاج الدين الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب الزحام وارتداء الكمامات، فضلاً عن الحصول على تطعيمات الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية قبل السفر بمدة كافية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المسافرين.

