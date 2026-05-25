المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026 ،وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف ،ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية رافعين شعار “ حياتك الجديدة محتاجه عزيمة .. أنت أقوى من المخدرات ”

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي سواء في توفير برامج للتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل أو المساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة ، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين كما يحرص الصندوق عقب انتهاء البرنامج العلاجي على إعداد خطة خروج المتعافين تتمثل في الإرشاد الأسري ومهارات التعامل مع الضغوط عالية الخطورة