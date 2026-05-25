الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن سلطان عمان هنّأ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه لسلطان عمان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ السلطنة وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربي.