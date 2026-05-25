الإفتاء للحجاج: الحفاظ على النفس واجب ديني وإنساني فابتعدوا عن المخاطر

وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وقالت الإفتاء: لا تعرض نفسك للخطر بغير داعٍ، فالحياة أمانة من الله تعالى. احرص على سلامتك واتبع الطرق الآمنة في أداء مناسك الحج.

الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين

هونت دار الإفتاء المصرية على كل من يرغب ويشتاق لزيارة بيت الله الحرام ولكنه لا يقدر، ووجهت رسالة طمأنينة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وقالت: الحج مفروض على المستطيع، فلا تشعر بالضغط إذا كنت غير قادر على السفر، الله تعالى يعلم قدرتك ويقبل منك النية الصادقة.

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ثواب من عزم على أداء الحج أو العمرة ولم يقدر.

وقال الأزهر للفتوى إن النية الصادقة والعزم على الحج متى تيسر من الأعمال التي لها ثواب الحج والعمرة.

واستشهد بما ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ إنه قال: «.. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ». [أخرجه الترمذي]

وبينت ان المعنى: أن العبد بنيته الصادقة يحصل ثواب العبادة التي لم يستطع أداءها.. والحج والعمرة من جملة هذه العبادات.

أعذار تسقط وجوب الحج

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن أعذار فى تسقط وجوب الحج.

وقالت: من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمُّل أعباء السفر ومشقَّاته، فلا حرج عليك أيها المسلم إذا ألمَّ بك عذر أو مانع جسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، ولك أجر النية الصادقة.