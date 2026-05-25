قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل واحد وسعره وكنت بلعب حافي .. زيزو يكشف المستور في الأهلي والزمالك

زيزو
زيزو
يسري غازي

حل أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج “ملعب ON”، حيث تحدث عن العديد من محطات مسيرته الكروية، وكشف كواليس قراراته داخل وخارج الملعب.

وقال زيزو إن والده كان دائمًا الداعم الأول له، متابعا: “بابا معايا من وأنا صغير، وعمري ما بشغل بالي بأي حاجة خارج الملعب.. تركيزي كله في كرة القدم فقط”، والعلاقة بيننا تقوم على الصداقة والثقة وتبادل الرأي في كل القرارات.

وتطرق نجم الاهلي إلى فترة عودته لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يندم على هذه الخطوة، قائلًا: “مكنتش ندمان إني رجعت الزمالك.. عملت اسم كبير في النادي، واللي بنيته هناك بيتزرع ويتحصد دلوقتي”، مشيرًا إلى أن اللعب للقلعة البيضاء كان حلمًا لأي لاعب.

وكشف زيزو كواليس انضمامه للزمالك في يناير 2019، موضحًا أن طارق السيد كان صاحب الدور في ترشيحه للانتقال إلى الفريق خلال فترة صعبة قبل نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أنه دخل التجربة بثقة كبيرة وإصرار على إثبات نفسه.

وعن رحلته الحالية، أوضح زيزو أنه يمر بمرحلة جيدة في مسيرته بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، قائلًا إنه يركز فقط على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، مشددًا على أن كرة القدم هي الأولوية دائمًا في حياته.

تحدث عن ملف تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية كاملة بتطورات المفاوضات في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن شعوره بعدم الترحيب في أي مكان قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل بشكل طبيعي.

واختتم زيزو تصريحاته مؤكدًا أن الجانب المادي ليس العامل الأول في قراراته، قائلًا: “الفلوس مهمة لكن مش هي الأساس.. في عوامل تانية وحسابات بتفرق في اختيار أي خطوة”، مضيفًا: “أنا مش ندمان على عودتي من أوروبا.. مين ميحلمش يلعب في نادي كبير زي الزمالك”.

وجاءت أبرز تصريحات زيزو مع الإعلامي سيف زاهر على النحو التالي: 

1- كنت بلعب حافي 

 2- الفلوس مهمة لكن مش هي الأساس في اختياراتي

 3- لقيت نفسي غير مرغوب فيه فقررت الرحيل عن الزمالك

 4- بدايتي مع الأهلي كانت صعبة في المونديال

 5- مين ميحلمش أنه يلعب في فريق كبير زي الزمالك

6- اخترت المكان المناسب بعد رحيلي عن الأبيض

7- أنا و بابا صحاب وباخد رأيه في كل حاجه لأنه خبرة

8- لحظة إرتداء تيشرت الأهلي كان غريبة لأني قعدت 6 سنين بالأبيض

9- الأهلي كان أحسن إختيار ليا بعد رحيلي عن الزمالك

10- وأنا رايح مباراة الزمالك في السوبر كنت مشغل شتايم جمهوره ليا وبسمعها في وداني عشان متأثرش في اللقاء

11- ده رزق بتاع ربنا وكل واحد وسعره وإمكانياته والعائد من ورا الإعلانات الرزق بتاع ربنا وكل واحد وسعره 

زيزو الأهلي الزمالك الدوري كأس الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

الزمالك

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستعرض الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى ويوجه بتشكيل غرف العمليات

وزير الأوقاف يستعرض الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الأضحى ويوجه بتشكيل غرف العمليات

جهود قرآنية مكثفة للأوقاف خلال أسبوع

جهود قرآنية مكثفة للأوقاف خلال أسبوع.. عقد 5746 مقرأة و6365 حلقة تحفيظ بالمحافظات

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم إفريقيا 2026

وزارة الأوقاف تحتفي بيوم أفريقيا 2026

بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد