محامي زيزو يكشف آخر تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك

أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض ومحامي اللاعب أحمد سيد زيزو، أن أزمة اللاعب مع الزمالك لا تزال قيد النظر أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى انتظار صدور القرار الرسمي بشأن القضية.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "موضوع زيزو مع الزمالك حاليًا أمام اتحاد الكرة، ونحن ننتظر صدور القرار، والاتحاد هو المسؤول عن توضيح أسباب التأخير".

وأضاف: "أرسلنا بريدًا إلكترونيًا رسميًا للاستفسار عن سبب تأخر صدور القرار منذ شهر، وحتى الآن لم نتلقَّ أي رد".

وأوضح محامي زيزو أنه يفضّل عدم الحديث بشكل موسع عن القضية في الوقت الحالي، بسبب التركيز الكامل على دعم منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "لن أتحدث عن قضية زيزو الآن، لأننا منشغلون بدعم منتخب مصر، وبعد انتهاء مشوار كأس العالم سيكون هناك حديث وكشف لكافة الحقائق".