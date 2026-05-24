قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

أسعار الأضاحي 2026
أسعار الأضاحي 2026
خالد يوسف

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يبدأ المواطنون في متابعة أسعار الأضاحي لاختيار الأضحية المناسبة لميزانيتهم، وينشر صدى البلد أسعار الأضاحي البلدي والمستورد في الأسواق، اليوم الأحد 24 مايو 2026، شاملة أسعار الكيلو قائم للعجول والماعز والخراف، ونصائح مهمة قبل الشراء لضمان أضحية مطابقة للشروط الشرعية.

أسعار الأضاحي 2026

تتفاوت أسعار الأضاحي 2026 في مصر، وفقًا لنوع الحيوان وحجمه وجودته، وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ تراوحت أسعار البتلو ما بين 18 لـ 25 ألف جنيه، وفقًا لحجم الحيوان وصحته العامة.

ـ وفيما يتعلق بالعجول الإناث، فقد سجلت الأسعار مستويات بين 60 و80 ألف جنيه.

ـ بينما تراوحت أسعار العجل الجاموسي الكامل من 45 إلى 70 ألف جنيه.

ـ في حين سجل سعر كيلو العجل البقري القائم من 195 إلى 200 جنيها.

ـ وصل سعر كيلو العجل الجاموسي القائم: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلوز

أسعار الخراف والماعز 2026

شهدت أسعار الخراف والماعز 2026 استقرارًا نسبيًا مع اختلاف الجودة والوزن:

- سجلت أسعار الخراف القائم من 10 إلى 20 ألف جنيه حسب الحجم والنوع.

- وتراوحت أسعار الماعز بين 7 و12 ألف جنيه، مع مراعاة الحالة الصحية للحيوان ودرجة استعداده للذبح.

- بينما سجل سعر كيلو الضأن القائم: من 220 إلى 225 جنيهًا.

- في حين تراوح سعر كيلو الماعز: من 250 إلى 270 جنيهًا.

ويستعد التجار والمزارعون لضخ كميات إضافية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتلبية الطلب الكبير قبل العيد، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي 2026

- ارتفاع أسعار الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا.

- تحركات سعر الدولار وتأثيرها على مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية.

- زيادة الطلب الموسمي مع اقتراب العيد.

- تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود داخل المحافظات.

- معدلات التضخم والسياسات النقدية العامة على حركة السوق.

أخطاء شائعة تجنبها عند شراء الأضحية

- الاعتماد فقط على المظهر الخارجي دون الفحص اليدوي للتأكد من امتلاء الجسم.

- شراء الأبقار دون التأكد من عمرها الشرعي «يجب ألا يقل عن عامين».

- الشراء من أماكن غير موثوقة قد يؤدي إلى خسارة مالية أو الحصول على أضاحي غير صالحة.

- عدم فحص حالة الضأن أو الماعز للتأكد من النشاط والصحة الجيدة.

نصائح عند شراء الأضاحي وأسعار المزارع

- ينصح باختيار الأضحية المناسبة من حيث الوزن والصحة العامة للحيوان قبل الشراء.

- متابعة أسعار الأضاحي 2026 يوميًا في الأسواق والمزارع المختلفة لضمان أفضل صفقة.

- التحقق من الأسعار في المجمعات الاستهلاكية مقارنة بالأسواق الحرة لتفادي الارتفاعات الكبيرة.

- الاهتمام بمكان شراء الأضحية من مزارع موثوقة لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها للذبح.

كيلو الخروف والبقري قائم أسعار الأضاحي 2026 أضحية مطابقة للشروط الشرعية أسعار البتلو أسعار الأضاحي البلدي والمستورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

أجهزة ThinkPad E-series

بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

فيات جريزلي موديل 2027

فيات جريزلي العائلية 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الكروس أوفر

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد