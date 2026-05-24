كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يبدأ المواطنون في متابعة أسعار الأضاحي لاختيار الأضحية المناسبة لميزانيتهم، وينشر صدى البلد أسعار الأضاحي البلدي والمستورد في الأسواق، اليوم الأحد 24 مايو 2026، شاملة أسعار الكيلو قائم للعجول والماعز والخراف، ونصائح مهمة قبل الشراء لضمان أضحية مطابقة للشروط الشرعية.

أسعار الأضاحي 2026

تتفاوت أسعار الأضاحي 2026 في مصر، وفقًا لنوع الحيوان وحجمه وجودته، وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ تراوحت أسعار البتلو ما بين 18 لـ 25 ألف جنيه، وفقًا لحجم الحيوان وصحته العامة.

ـ وفيما يتعلق بالعجول الإناث، فقد سجلت الأسعار مستويات بين 60 و80 ألف جنيه.

ـ بينما تراوحت أسعار العجل الجاموسي الكامل من 45 إلى 70 ألف جنيه.

ـ في حين سجل سعر كيلو العجل البقري القائم من 195 إلى 200 جنيها.

ـ وصل سعر كيلو العجل الجاموسي القائم: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلوز

أسعار الخراف والماعز 2026

شهدت أسعار الخراف والماعز 2026 استقرارًا نسبيًا مع اختلاف الجودة والوزن:

- سجلت أسعار الخراف القائم من 10 إلى 20 ألف جنيه حسب الحجم والنوع.

- وتراوحت أسعار الماعز بين 7 و12 ألف جنيه، مع مراعاة الحالة الصحية للحيوان ودرجة استعداده للذبح.

- بينما سجل سعر كيلو الضأن القائم: من 220 إلى 225 جنيهًا.

- في حين تراوح سعر كيلو الماعز: من 250 إلى 270 جنيهًا.

ويستعد التجار والمزارعون لضخ كميات إضافية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتلبية الطلب الكبير قبل العيد، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي 2026

- ارتفاع أسعار الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا.

- تحركات سعر الدولار وتأثيرها على مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية.

- زيادة الطلب الموسمي مع اقتراب العيد.

- تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود داخل المحافظات.

- معدلات التضخم والسياسات النقدية العامة على حركة السوق.

أخطاء شائعة تجنبها عند شراء الأضحية

- الاعتماد فقط على المظهر الخارجي دون الفحص اليدوي للتأكد من امتلاء الجسم.

- شراء الأبقار دون التأكد من عمرها الشرعي «يجب ألا يقل عن عامين».

- الشراء من أماكن غير موثوقة قد يؤدي إلى خسارة مالية أو الحصول على أضاحي غير صالحة.

- عدم فحص حالة الضأن أو الماعز للتأكد من النشاط والصحة الجيدة.

نصائح عند شراء الأضاحي وأسعار المزارع

- ينصح باختيار الأضحية المناسبة من حيث الوزن والصحة العامة للحيوان قبل الشراء.

- متابعة أسعار الأضاحي 2026 يوميًا في الأسواق والمزارع المختلفة لضمان أفضل صفقة.

- التحقق من الأسعار في المجمعات الاستهلاكية مقارنة بالأسواق الحرة لتفادي الارتفاعات الكبيرة.

- الاهتمام بمكان شراء الأضحية من مزارع موثوقة لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها للذبح.