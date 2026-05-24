مليون أسرة بالكشوف.. كيف يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأكثر احتياجا؟

أكد اللواء ممدوح شعبان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن جميع المحافظات ستشهد أعمال نحر، موضحًا أنه سيتم نحر أكثر من 1000 رأس ماشية في جميع المجازر بالمحافظات الـ27.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية سارة سامي، أن مديريات الطب البيطري تتابع معهم الإجراءات، وأنه قبل شراء أي أضحية يتم الكشف عليها للتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن أعمال النحر ستستمر طوال أيام العيد الأربعة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا بين الجمعيات وجميع المشاركين في التحالف الوطني، من أجل ضمان وصول اللحوم إلى جميع المستحقين، وعدم تكرار التوزيع على أسر حصلت عليها مسبقًا أو إغفال أي أسرة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق وعلى “طاولة واحدة” لتجنب أي ازدواجية في العمل.

وأشار إلى أن المستهدف هو توصيل لحوم الأضاحي إلى مليون أسرة، وأن هناك كشوفًا بأسماء المواطنين المستحقين، موضحًا أن التوزيع سيتم في جميع المحافظات، وأن المستحقين سيحصلون على اللحوم من خلال الجمعيات المشاركة.