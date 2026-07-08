البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب روبرتو مارتينيث

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الأربعاء نهاية عقد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيث بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم FIFA 2026™



وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيث وجهازه المعاون على احترافيتهم وتفانيهم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية والتي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025".

وأشار البيان إلى أن رئيس الاتحاد يعمل حالياً على تعيين مدرب جديد بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز خلال البطولات المقبلة.

وأعلن مارتينيث عقب الخسارة أمام إسبانيا يوم الاثنين الماضي إنه سيترك منصبه ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.

وقال مارتينيث إن عقده انتهى وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيث في مؤتمر صحفي بعد المباراة "جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه بدون الفوز بها لا جدوى من الاستمرار.

"أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك الكثير لأقوله".