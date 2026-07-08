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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندرى يضم ستة لاعبين جدد لتدعيم صفوفه

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع ستة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب رغبة وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل.

ووقعت اختيارات حمزة الجمل على كل من :-
• حسام حسن : مهاجم مودرن سبورت السابق، بعقد يمتد لموسمين .
• محمد فخرى : لاعب وسط فاركو السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم، عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.
• مؤمن عوض : ظهير أيمن حرس الحدود السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم، عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.
• خالد مسعد : ظهير أيسر الترسانة السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .
• عبدالرحمن هشام : مدافع مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .
• أحمد الشاذلى : ظهير أيمن مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .
وأكد مجلس الإدارة أن هذه التعاقدات تأتى فى إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق ، وتلبية رؤية المدير الفني الكابتن حمزة الجمل، استعدادا للموسم الجديد .
 

مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الفريق الأول لكرة القدم حمزة الجمل حسام حسن محمد فخرى مؤمن عوض

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