أحمد ياسر ريحان يوقع لـ " سلة " زعيــم الثغــر .. و اللاعب أتحادوى لـ " أربع " مواسم

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات تعاقد اللاعب احمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتنج السابق بعقد يمتد ل " ثلاث مواسم"

ويجيد " ريحان " اللعب في مركز الجناح " 2" و " 3"

ووقع " ريحان " على عقود أنتقاله لصفوف زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدت معه بعد إنهاء كافة التفاصيل والأمور المالية مع نادية السابق نادى سبورتنج ، من خلال محمد سلامة رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس و محمد رمضان أعضاء مجلس ادارة النادي و الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق والكابتن أيمن صدقى رئيس الجهاز،

وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2030_2029. ويحرص مجلس إدارة النادى على التعاقد مع اللاعبين المميزين لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى ، وذلك وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني الكابتن احمد عمر ومن جانبه أكد اللاعب على سعادته الغامرة بتعاقده مع سلة الاتحاد السكندري وأعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى عودة البطولات