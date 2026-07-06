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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: ما يحدث في فلسطين عار على العالم.. ومن لا يشعر بمعاناة شعبها فقد الإنسانية

حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يتعرض له المدنيون في فلسطين يمثل مأساة إنسانية تستوجب موقفًا من الجميع، بعيدًا عن أي اعتبارات دينية أو جنسية.
وقال حسام حسن، في تصريحات مؤثرة، إن التعاطف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني، مضيفًا: "كل إنسان لديه مشاعر، ومن لا يشعر بما يمر به الشعب الفلسطيني فلا يمت للإنسانية بصلة. الأمر لا يتعلق بكونك عربيًا أو مسلمًا، بل يتعلق بالضمير والإنسانية."


وأضاف أن آلاف الأطفال والنساء يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل نقص الغذاء والدواء والمأوى، بينما ينعم آخرون بالأمن والراحة، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يقبل استمرار هذه المعاناة؟"
وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "أتمنى من كل صاحب قرار أن يضع نفسه وأسرته مكان هؤلاء الناس ليوم واحد فقط، ليدرك حجم ما يعيشونه من قسوة في الحر والبرد، دون طعام أو مأوى."
واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن القضية إنسانية في المقام الأول، قائلًا: "أنا إنسان قبل أن أكون عربيًا أو مصريًا، وهذا الموضوع لا علاقة له بالدين أو الجنسية، بل بالإنسانية. ما يحدث عار على العالم كله، وعلى كل من يملك القدرة على إيقاف هذه المأساة."

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم

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