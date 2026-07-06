حسام حسن يتحدى الأرجنتين : نحترم ميسي.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحدًا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية "الفراعنة" لمواجهة الأرجنتين، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الجهاز الفني يسعى لفرض أسلوبه أمام بطل العالم.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن إلغاء مران المنتخب أمس بسبب سوء الأحوال الجوية لم يؤثر على استعدادات الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان مستعدًا للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأضاف أن مواجهة الأرجنتين ستكون في غاية القوة والأهمية، موضحًا أن الجهاز الفني حرص على دراسة المنافس جيدًا من خلال مشاهدة العديد من مبارياته، مع التأكيد على احترامه الكامل لإمكانات المنتخب الأرجنتيني.

وأشار المدير الفني إلى أن ليونيل ميسي يُعد أسطورة في كرة القدم، لكنه شدد على أن التركيز لا ينصب على لاعب بعينه، وإنما على المنتخب الأرجنتيني بالكامل، مؤكدًا أن هدف منتخب مصر هو تقديم أداء يليق بالكرة المصرية والعربية والأفريقية، بغض النظر عن اسم المنافس.

وأوضح حسام حسن أنه لا ينظر إلى أسماء المنافسين أو حجمهم، وإنما يركز على مستوى منتخب مصر، وتنفيذ الخطة الفنية بالشكل المطلوب، من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

منتخب مصر يختتم استعداداته

واختتم منتخب مصر تدريباته على ملعب نادي أتلانتا يونايتد، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين، واستمر المران نحو ساعة ونصف، بدأها حسام حسن بجلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهد المران مشاركة محمد صلاح وكريم حافظ بشكل كامل، لتتأكد جاهزيتهما للمباراة، فيما خاض أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم تدريبات علاجية وتأهيلية.

واختتم الجهاز الفني المران بإجراء تقسيمة بين اللاعبين، إلى جانب التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح، تحسبًا لاحتمالية اللجوء إليها لحسم بطاقة التأهل.