أحمد السقا يحاصر متحدث التعليم بالأسئلة حول البكالوريا.. وشادي زلطة يحسم مصير الطلاب

طرح الفنان أحمد السقا عددًا من التساؤلات على شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بشأن مستقبل طلاب نظام البكالوريا المصرية بعد انتهاء المرحلة الثانوية، خاصة فيما يتعلق بالقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وقواعد التنسيق.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، تساءل السقا عن مصير الطالب الذي ينجح ويتفوق، وكذلك الطالب الذي لا يحقق المجموع الذي يؤهله للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، متسائلًا عن مدى استفادة الطلاب من تعدد فرص الامتحانات.

الجامعات الخاصة والأهلية

وانتقل السقا إلى ملف الجامعات الخاصة والأهلية، متسائلًا عما إذا كانت قواعد القبول الخاصة بنظام البكالوريا ستطبق على جميع الجامعات، أم ستقتصر على الجامعات الحكومية، مستشهدًا بما كان يحدث في السابق من سفر بعض الطلاب للدراسة بالخارج بعد حصولهم على مجاميع لم تكن تؤهلهم لبعض الكليات داخل مصر.

شادي زلطة يحسم جدل تنسيق البكالوريا

ورد شادي زلطة مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية معتمد بقانون، وأن قواعد تنسيقه ستكون مماثلة لنظام الثانوية العامة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم حددت المسارات المختلفة في نظام البكالوريا، والكليات التي يستطيع الطالب الالتحاق بها وفقًا لكل مسار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن الوزارة حددت كذلك الكليات والجامعات الأهلية التي يمكن لطلاب كل مسار الالتحاق بها، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على الجامعات الحكومية فقط.

السقا يسأل: ماذا يدرس الطالب إذا أراد أن يصبح طبيبًا؟

وطرح أحمد السقا سؤالًا تفصيليًا حول طالب يدخل الصف الأول الثانوي ولديه رغبة في دراسة الطب، متسائلًا عن المواد التي سيحتاج إلى دراستها خلال الصفين الثاني والثالث.

وأوضح زلطة أن الطالب الراغب في دراسة الطب يختار مسار «الطب وعلوم الحياة»، ويدرس وفق المواد المحددة لهذا المسار، مشيرًا إلى أن الصف الثالث يتضمن مادتي الأحياء والكيمياء.

كما استفسر السقا عن الطالب الراغب في دراسة الهندسة، فأوضح زلطة أنه يختار مسار «الهندسة وعلوم الحاسب»، ويدرس الرياضيات والفيزياء في الصف الثالث.

أما الطالب الراغب في دراسة الآداب والفلسفة والاجتماع، فأوضح زلطة أن المسار المرتبط بهذه التخصصات يتضمن مواد مثل علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية في الصف الثاني، ثم الجغرافيا والإحصاء في الصف الثالث.

متحدث التعليم: حضور الطلاب للمدرسة أمر محسوم

وفي بداية الحوار، أكد شادي زلطة أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إعادة الطلاب إلى المدارس، مشددًا على أن وجود طلاب المرحلة الثانوية داخل المدارس أمر محسوم بالنسبة للوزارة.

وأوضح أن المكان الطبيعي للطالب هو المدرسة، وأن حصوله على المعلومات والدراسة يجب أن يكون من خلالها، في ظل مساعي الوزارة لمعالجة ظاهرة الاعتماد على السناتر والدروس الخصوصية.

خطة لتدريب المعلمين على نظام البكالوريا

وكشف شادي زلطة عن بدء الوزارة برنامجًا وطنيًا لتدريب المعلمين على تطبيق نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن البرنامج بدأ منذ أكثر من شهرين ويستهدف تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التدريب يتم تحت إشراف الوزارة والجهات المعنية، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف تأهيل المعلمين للتعامل مع متطلبات النظام التعليمي الجديد.

وخلال الحوار، عرض أحمد السقا المساعدة في الجانب الخاص بالفنون، مشيرًا إلى دراسته وعمله السابق في معهد الفنون المسرحية، ومؤكدًا استعداده للمشاركة إذا احتاجت الوزارة إلى ذلك.

أحمد السقا: «حضرتك كده طمنتني»

وفي ختام الحوار، شدد شادي زلطة على أن نظام البكالوريا يستهدف تقديم تجربة تعليمية متطورة للطلاب داخل المدارس الحكومية، بما يتيح لأبناء مختلف الفئات الاستفادة من النظام.

وبعد حصوله على توضيحات بشأن قواعد التنسيق والجامعات ومستقبل الطلاب، عبّر أحمد السقا عن ارتياحه، موجهًا حديثه إلى شادي زلطة: «والله بارك الله فيك، حضرتك كدة طمنتني».