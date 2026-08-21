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بالجدول والمواعيد.. رابط وشروط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالجدول والمواعيد.. رابط وشروط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2026.

 وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: 

https://tansik.digital.gov.eg

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم الأحد الموافق ٢٣-٨-٢٠٢٦ حتي يوم الأربعاء الموافق ٢-٩-٢٠٢٦ وفقًا للجدول التالي، وسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام (بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني) ولن يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد.


السبت: ٢٩-٨-٢٠٢٦ – اختبار التربية الفنية – مكان الانعقاد: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.


الأحد:٣٠-٨-٢٠٢٦ - التربية الموسيقية – مكان الانعقاد: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.


الاثنين:٣١-٨-٢٠٢٦ – العمارة – مكان الانعقاد: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة العاصمة.


الثلاثاء:١-٩-٢٠٢٦ – الفنون - مكان الانعقاد: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة العاصمة.


الأربعاء:٢-٩-٢٠٢٦ - الفنون التطبيقية - مكان الانعقاد: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة العاصمة.


الخميس: ٣-٩-٢٠٢٦ - علوم الرياضة «بنين» - مكان الانعقاد: كلية علوم الرياضة "التربية الرياضية" للبنين بالهرم جامعة العاصمة.


السبت: ٥-٩-٢٠٢٦ - علوم الرياضة «بنات» - مكان الانعقاد: كلية علوم الرياضة "التربية الرياضية" للبنات بالجزيرة جامعة العاصمة.


ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما هو موضح بالجدول.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:
١- صورة من استمارة النجاح.
٢- مستند تحقيق شخصية.
٣- عدد ٤ صور شخصية.       

التعليم العالي اختبارات القدرات الشهادات المعادلة الطلاب أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا

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