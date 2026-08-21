من العام الحالي .. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على الخطة التنفيذية والشروط المنظمة لنظامي «البكالوريا» و«الثانوية العامة الجديدة»، والمقرر البدء في تطبيقهما اعتباراً من العام الدراسي 2026 / 2027.

وتستهدف القرارات الجديدة، إحداث نقلة نوعية في نظام التقييم وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال إتاحة فرص متعددة للامتحانات والتحسين، والتركيز على نواتج التعلم والتقييمات المستمرة طوال العام الدراسي.

ونستعرض في هذا التقرير الشامل كافة التفاصيل والضوابط والآليات المعلنة:

أولاً: الخطة الزمنية لتطبيق الأنظمة الجديدة

وتتوزع خريطة التطبيق الزمني على النحو التالي:

الثانوية العامة (السنة الثانية): يُطبق النظام الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2026 / 2027.

البكالوريا (2026 / 2027): تبدأ المرحلة الأولى لنظام البكالوريا للعام الدراسي 2026 / 2027.

الثانوية العامة (2027 / 2028): استكمال تطبيق المنظومة على الدفعات المتتالية.

ثانياً: شروط الالتحاق بنظام البكالوريا (الأول الثانوي)

وحدّدت الوزارة ضوابط محددة لقبول الطلاب في الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا:

الحصول على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الشهادات الدولية المعترف بها مثل (IGCSE,American,IB,NIS).

تحصيل نسبة 50% على الأقل كـ مجموع كلي من الشهادات الدولية للراغبين في التحويل أو الالتحاق.

واشترط النظام نجاح الطالب في مواد الهوية القومية بالإضافة إلى تحقيق 70% كحد أدنى في مادة الدين أو اجتياز امتحان مستوى مخصص.

ثالثاً: شرط دخول الامتحانات وشكل التقييم الجديد

وأقر النظام الجديد تحولاً جذرياً في طريقة احتساب درجات الطلاب، حيث يعتمد القبول ودخول الامتحان النهائي على التقييم الميداني والدوري طوال العام:

شرط دخول الامتحان النهائي: يُشترط إنجاز 60% كحد أدنى من التقييمات والأداءات الأسبوعية والشهرية المقررة خلال العام الدراسي.

توزيع أوزان أعمال السنة والتقييمات:

المشروع: 15 درجة.

التقييم الأسبوعي: 20 درجة.

الأداء المنزلي والحصة: 20 درجة.

تقييم الشواطئ/الأنشطة الوطنية: 20 درجة.

تقييم شهري (1): 20 درجة.

تقييم شهري (2): 20 درجة.

السلوك والانضباط: 20 درجة.

رابعاً: فرص الامتحانات والتحسين (الصفين الثاني والثالث بكالوريا)

ويقدم نظام البكالوريا مرونة غير مسبوقة للطلاب عبر إلغاء نظام "الفرصة الواحدة" وإتاحة محاولات متعددة لرفع الدرجات:

الصف الثاني بكالوريا:

يتاح للطالب محاولتان في العام الدراسي.

المحاولة الأولى (مايو): مجانية بالكامل.

المحاولة الثانية (يوليو): اختيارية وبمقابل رسوم مقررة.

الصف الثالث بكالوريا:

يتاح للطالب محاولتان في العام الدراسي.

المحاولة الأولى (يونيو): مجانية بالكامل.

المحاولة الثانية (أغسطس): اختيارية وبمقابل رسوم.

قواعد احتساب الدرجة: يتم احتساب الدرجة الأعلى للطفل/الطالب في كل مادة من جميع المحاولات التي خاضها.

المجموع النهائي: يحسب المجموع الكلي للشهادة من 600 درجة.

خامساً: مواد التخصص في الصف الثالث بكالوريا (مستوى متقدم)

وتتوزع المواد التخصصية بحسب القطاع والأهداف الأكاديمية للطالب للالتحاق بالجامعات على النحو التالي:

قطاع الهندسة وعلوم الحاسب: يشمل دراسة متقدمة في (Math,Physics).

قطاع الطب وعلوم الحياة: يشمل دراسة متقدمة في (Biology,Chemistry).