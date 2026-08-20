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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

القائمة الكاملة.. الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة لتنسيق الأدبي

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الثقافة، أمس الأربعاء، عن قائمة الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية - النظام الحديث) ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد.

​وتشمل القائمة مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على مجموع المرحلة الثالثة، وتتنوع بين كليات الجامعات الحكومية (تنتسب موجه، تربية نوعية، رياض الأطفال، حقوق، وغيرها)، بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التجارة، الإدارة، نظم المعلومات، اللغات والترجمة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، والإعلام.

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

​أبرز القطاعات التعليمية المتوفرة بالمرحلة الثالثة

​كليات الجامعات الحكومية (انتساب موجه وبرامج نوعية): تشمل كليات الآداب (انتساب موجه)، الحقوق (انتساب ونتساب موجه)، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي، والتربية بنوعياتها المختلفة (تعليم ابتدائي، طفولة، تربية رياضية، وتربية فنية وموسيقية) في عدد من الجامعات الإقليمية.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

​المعاهد العالية والمتوسطة للعلوم الإدارية والتجارية: تضم أعداداً كبيرة من الأماكن في شعب إدارة الأعمال، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، والتجارة الخارجية في مختلف المحافظات.

​قطاع السياحة والفنادق واللغات: يتضمن معاهد عالية ومتوسطة للسياحة والفنادق، فضلاً عن معاهد اللغات والترجمة الفورية وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

​المعاهد المتخصصة: تشمل معاهد الخدمة الاجتماعية، اللغات، الإعلام، ترميم الآثار، والمعاهد الفنية التجارية والفندقية.

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

تسجيل وتعديل رغبات المرحلة الثالثة

​وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب الرغبين في تسجيل وتعديل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة ضرورة استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، والالتزام بالحد الأدنى المعلن، مع استيفاء جميع الشروط وقواعد التوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات والمعاهد المتاحة.

 

الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية

وأعلنت الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2026.

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

وكشفت المؤشرات عن تفاصيل الشريحة الثانية من طلاب الثانوية العامة والنسب المئوية المطلوبة للالتحاق بمختلف الكليات العلمية والأدبية.

 

​مؤشرات القبول بالقطاع العلمي

و​شهدت كليات قطاع الحاسبات والمعلومات صدارة إقبال الطلاب والشعب العلمية لهذا العام، جاءت أبرز النسب على النحو التالي:

قبل بدء التنسيق.. كيف تختار بين الجامعة الحكومية والأهلية والتكنولوجية؟
  • ​حاسبات ومعلومات علوم: 85.9%
  • ​بيطري: 85.4%
  • ​تمريض: 81.7%
  • ​حاسبات ومعلومات رياضة: 79.5%
  • ​علوم (رياضة): 76.5%
  • ​علوم رياضة: 71.09%
  • ​زراعة: 69.2%
التعليم العالي قائمة الكليات الثانوية العامة تنسيق الجامعات الكليات والمعاهد شعبة أدبي

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