حملة مرورية مُكثفة بميدان «التربية والتعليم وكازالوفا» لضبط الشارع السوهاجي .. صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مرورية مكثفة استهدفت ميدان التربية والتعليم ومنطقة كازالوفا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين الحيوية، وتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات.

وواصلت الحملة جهودها على مدار الساعات الماضية، بمشاركة رجال المرور، حيث تم تكثيف التواجد الأمني والمروري بالمناطق المستهدفة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد كثافات ملحوظة من السيارات والمارة.

ماذا حدث؟

وشدّدت القيادات الأمنية على ضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير حركة المواطنين بمختلف الطرق والمحاور.

وتضمّنت جهود الحملة فحص عدد من المركبات وقائديها، ورصد المخالفات المرورية، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لحركة السير، إلى جانب العمل على منع الانتظار الخاطئ الذي قد يتسبب في إعاقة الحركة المرورية والتكدسات بالشوارع.

وتأتي الحملات المرورية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة استمرار الانتشار الأمني والمروري بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة المناطق والميادين ذات الكثافات المرورية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات من شأنها التأثير على السيولة المرورية أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها لتعزيز الوجود الأمني والمروري بالشوارع، بما يدعم حالة الانضباط ويرسخ الالتزام بالقواعد المرورية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، وتحت إشراف اللواء أشرف عبد المالك مدير أمن سوهاج.