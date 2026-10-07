حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

يتساءل البعض من المصلين عن حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان، وهل يجوز بدء صلاة الفريضة بمجرد سماع بداية الأذان، أم يجب الانتظار حتى ينتهي المؤذن من الأذان كاملا؟ حيث يدور جدل كبير بين الناس حول هذا الشأن وتزداد أهمية هذا السؤال مع الحرص على إدراك وقت الصلاة خاصة صلاة الفجر، لذلك نوضح في السطور التالية الحكم الشرعي وفقا لما رأته دار الإفتاء.

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح؟

وفي السياق، وضّح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان قائلا "يجوز للمسلم أن يصلي قبل انتهاء الأذان ولكن بشرط أن يكون أذان المنطقة التي يسكن فيها وليس أذان التليفزيون".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أنه لا يشترط أن ينتظر المصلي انتهاء الأذان كاملًا؛ فإذا قال المؤذن "الله أكبر" فقد أذن وأعلن دخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فورا ويبدأ في الصلاة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الذي صلى صلاة قبل دخول وقتها ظنا منه أن الأذان قد أذن لها، فهو في هذه الحالة صلاته غير صحيحة ولا يبرئ ذمته من أدائها.

هل يجب انتظار المؤذن حتى ينتهي من الأذان؟

وبناءً على ما ذكره أمين الإفتاء حول حكم أداء الصلاة قبل انتهاء الأذان فإنه إذا كان وقت الصلاة قد دخل بالفعل، فيجوز للمسلم أن يبدأ الصلاة قبل انتهاء الأذان، ولا يشترط لصحة الصلاة انتظار فراغ المؤذن من الأذان.

وترجع العبرة هنا إلى صحة الفريضة بدخول وقت الصلاة، وليس بانتهاء الأذان؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وليس شرطًا لصحة الصلاة.

ماذا نقول عند سماع الأذان؟

يُسن للمسلم أن يردد خلف المؤذن، فيقول مثل ما يقول إلا عند "حي على الصلاة" و"حي على الفلاح" فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد انتهاء الأذان يُستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء.

دعاء بعد الأذان

دعاء بعد الأذان ، ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،، وهو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».

ومن دعاء بعد الأذان : اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من دعاء بعد الأذان : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

دعاء عند سماع الاذان

دعاء عند سماع الأذان ، ورد فيهأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى كلمات الدعاء بهاعند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

دعاء عند سماع الأذان وفيهورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

دعاء عند سماع الأذان ، وفي الحديثدليل على مشروعية الترديد وراء المؤذن بهذا اللفظ ، وقال طائفة من العلماء السنة أن تقول كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وتقول بعدها أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، مشيرًا إلى أن قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه»: فيه دليل على سعة رحمة الله، فالذكر بعد الأذان يعد من مكفرات الذنوب، لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عند سماع الأذان.