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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الإفتاء: الإنسان يمكن أن يجاهد في سبيل الله بعمله ودوره في المجتمع

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر
أحمد سعيد

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لكل وقت نوعًا من الجهاد يناسبه، مشيرًا إلى أن الإنسان يمكن أن يجاهد في سبيل الله من خلال عمله ودوره في المجتمع، حتى وإن لم يحمل السلاح أو يعش ظروف الحرب.

أمين الإفتاء: الطالب والطبيب والمهندس يجاهدون في سبيل الله بأعمالهم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الطالب يجاهد في سبيل الله من خلال طلب العلم، والمدرس من خلال تعليم طلابه، والطبيب من خلال علاج مرضاه، والمهندس من خلال تعمير الأرض، والمحامي من خلال رد الحقوق إلى أصحابها، والقاضي من خلال إقامة العدل بين الناس، كما أن القائم على شعائر الدين يجاهد من خلال إقامة شعائر الله.

وأشار أمين الفتوى إلى أن انتهاء الحرب لا يعني انتهاء الجهاد، موضحًا أن لكل إنسان دوره الذي يؤديه، وأن حماية الوطن لا تتحقق بمجرد الاطمئنان إلى أن الله يحفظه، وإنما تحتاج إلى عمل أبنائه وقيامهم بمسؤولياتهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القول بأن الوطن محفوظ وبالتالي لا داعي للقلق أو العمل أمر غير صحيح، مؤكدًا أن حفظ الله للوطن يكون من خلال أبنائه الذين يعملون على حمايته والحفاظ عليه، متسائلًا: كيف يُحفظ الوطن بغير عمل؟.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن واجب الإنسان في الوقت الحالي أن يجاهد في سبيل الله من خلال عمله، كلٌّ في مجاله، وأن يؤدي مسؤوليته بإخلاص وإتقان، موضحًا أن خدمة الناس وإعمار الأرض وإقامة العدل وطلب العلم كلها صور من أداء الإنسان لدوره في الحياة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور علي فخر الجهاد الجهاد في سبيل الله

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