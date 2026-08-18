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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2026.. وهذه الحدود الدنيا للشعبتين

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عن إتاحة نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2026 رسمياً، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وجاء إعلان النتيجة عقب انتهاء مكتب التنسيق من فرز وتحليل رغبات الطلاب المسجلة للشعبتين العلمية والأدبية (بين النظامين الحديث والقديم)، مع إتاحة بطاقات الترشيح والحدود الدنيا الرسمية لجميع الفئات.

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

الحدود الدنيا لقطاعات الكليات (المرحلة الأولى 2026)

وسجلت الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى بين المجموعات العلمية والأدبية النسب التالية:

1. المجموعة العلمية (نظام حديث 2026)

الحد الأدنى لشعبة علوم: 290.5 درجة بنسبة 90.78% فأكثر (شملت كليات الطب، الأسنان، الصيدلة، والعلاج الطبيعي).

الحد الأدنى لشعبة رياضة: 270 درجة بنسبة 84.37% فأكثر (شملت كليات الهندسة والتخطيط العمراني والحاسبات).

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

2. المجموعة الأدبية (نظام حديث 2026)

الحد الأدنى: 225 درجة بنسبة 70.31% فأكثر (شملت كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، والآثار).

3. النظام القديم 2026 (العلمي والأدبي)

المجموعة العلمية (علوم ورياضة): حد أدنى 350 درجة بنسبة 85.36% فأكثر.

المجموعة الأدبية: حد أدنى 270 درجة بنسبة 65.85% فأكثر.

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

خطوات الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح

وأتاح موقع التنسيق الإلكتروني الخدمة للطلاب للحصول على نتائجهم مباشرة من خلال الرابط المخصص للنتيجة عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة التنسيق: اختيار تبويب «الان نتائج المرحلة الأولى - إضغط هنا لمعرفة النتيجة».

2- إدخال بيانات الطالب:

  • كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات.
  • إدخال الرقم السري المطبوع أسفل استمارة النجاح الورقية لضمان السرية والخصوصية.
كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

3- عرض وطباعة الترشيح: الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها ضمن أوراق التقديم النهائي للكليات.

نظام التنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر أن نظام التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية يُعد الآلية الرسمية المعتمدة ل توزيع طلاب الشهادة الثانوية العامة على الكليات والمعاهد العليا بناءً على المجموع الكلي، ونسبة النجاح العامة، ورغبات الطلاب المعروضة وفق نظام الشرائح والمراحل المتعاقبة (الأولى، الثانية، والثالثة). 

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وتعتمد هذه المنظومة على تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته البالغ عددها 75 رغبة عبر بوابة التنسيق باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح، ليتم إعلان الحدود الدنيا للقبول بكل كلية ومعهد عقب انتهاء مراجعة وفرز الرغبات لكل مرحلة.

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