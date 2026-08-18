تستحوذ أسعار العملات الأجنبية والعربية على اهتمام المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفية، بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، حيث يحرص العملاء على متابعة آخر تحديثات أسعار الصرف داخل البنوك، خاصة الراغبين في إجراء تحويلات مالية أو شراء وبيع العملات.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

وأعلن البنك الأهلي المصري أحدث أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، والتي شملت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وعددا من العملات العربية والأجنبية، مع اختلاف بعض الأسعار بين معاملات البنكنوت والتحويلات.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 58.3092 جنيه للشراء و58.5158 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.1543 جنيه للشراء و68.4613 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الكندي 36.3237 جنيه للشراء و36.4325 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 62.066 جنيه للشراء و62.3426 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر 100 ين ياباني 31.5516 جنيه للشراء و31.7035 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 35.7709 جنيه للشراء و35.9278 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سجل الدينار الكويتي 159.4244 جنيه للشراء و164.4741 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 13.3927 جنيه للشراء و13.4535 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.7114 جنيه للشراء و13.7532 جنيه للبيع، فيما بلغ الدينار البحريني 131.6016 جنيه للشراء و133.9788 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 128.9753 جنيه للشراء و131.1948 جنيه للبيع، بينما سجل الريال القطري 12.7944 جنيه للشراء و13.8573 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 70.2823 جنيه للشراء و71.3418 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

وبلغ سعر الكرون الدنماركي في معاملات التحويل 7.7998 جنيه للشراء و7.8277 جنيه للبيع، بينما سجل الكرون النرويجي 5.3428 جنيه للشراء و5.366 جنيه للبيع.

وسجل الكرونا السويدية 5.2882 جنيه للشراء و5.313 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني في معاملات التحويل 7.4743 جنيه للشراء و7.4916 جنيه للبيع.

وتعكس أسعار الصرف المعلنة حركة التعاملات المصرفية وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وقد تختلف الأسعار من بنك إلى آخر بحسب حركة السوق وسياسة كل بنك في التسعير.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

استمرار خدمات الصرف خلال العطلات

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة الموجودة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في عدد من مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بما يتيح للعملاء الحصول على خدمات الصرف والتحويل وفقا لمواعيد العمل المعلنة لكل فرع.

ويحرص المتعاملون على مراجعة أسعار العملات وقت تنفيذ المعاملة، نظرا لإمكانية تغيرها على مدار اليوم وفقا لحركة السوق المصرفية والعرض والطلب.