قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا
هيئة عمليات التجارة: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها هرمز
الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية
فرصة عمل مميزة.. وانطلاقة جديدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة
ماذا تفعل إذا تم رفع عداد الكهرباء.. وكيف تحمي نفسك من الغرامات؟
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2026
كيفية طاعة النبي في ذكرى مولده؟.. الإفتاء توضح
موسكو تعلن إسقاط 180 مسيّرة خلال الليل.. إصابات وأضرار بالمنازل والمنشآت
مجلس الدفاع اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع ضد الحوثيين
العراق.. إصابة 18 شخصاً في انفجار ضخم بمستودع وقود بالسليمانية
خالد الغندور: قسط سبتمبر يجهض محاولة خوان بيزيرا لفسخ العقد مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من 5 آلاف إلى 150 ألف جنيه.. رسوم ترخيص تشغيل الأجانب وفق قانون العمل

قانون العمل
قانون العمل
حسن رضوان

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر، محددًا شروط وضوابط عمل الأجانب في منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية سوق العمل المصري والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي تحتاجها بعض القطاعات.

وأخضع القانون تشغيل الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الجهات المختصة صلاحية تحديد الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية المسموح بتشغيلها، إلى جانب وضع قوائم بالمهن التي يحظر تشغيل الأجانب بها أو تحديد الحالات المستثناة من نسب التشغيل، بما يدعم أولوية إتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية.

ترخيص رسمي شرط أساسي للعمل

وألزم القانون الأجنبي الراغب في العمل بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، مع ضرورة أن يكون دخوله إلى البلاد بغرض العمل، وأن تكون لديه إقامة قانونية لهذا الغرض.

وحدد القانون رسوم الترخيص بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يتولى الوزير المختص تحديد قواعد وشروط وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه.

كما ألزم أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات التي يكون فيها العامل معفى من شرط الحصول على الترخيص.

15 يومًا دون عمل.. إخطار إلزامي

وفي إطار إحكام الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية، ألزم القانون صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، بما يتيح للجهات المعنية متابعة موقف العامل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

قواعد خاصة للعاملين الخاضعين لقانون الاستثمار

كما منح القانون الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويعكس هذا التنظيم محاولة لتحقيق توازن بين حماية سوق العمل المحلية من ناحية، وعدم وضع قيود تحول دون استفادة الاستثمارات الأجنبية من الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها المشروعات من ناحية أخرى.

انتهاء العقد.. إعادة العامل إلى دولته

ونظم القانون كذلك إجراءات انتهاء علاقة العمل مع العامل الأجنبي، حيث ألزم صاحب العمل بإعادته إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء عقد العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ويستهدف قانون العمل الجديد من خلال هذه الضوابط إحكام تنظيم سوق العمالة الأجنبية، وضمان وجودها بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على أولوية العمالة المصرية، وفي الوقت نفسه توفير إطار يسمح باستقدام الخبرات الأجنبية التي تحتاج إليها قطاعات ومشروعات محددة.

قانون العمل العمالة الأجنبية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

جريمة النرجس

التحقيقات تكشف المستور .. شقيق أسامة يروي تفاصيل اللحظات الأولى لجريمة النرجس | خاص

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية يلتقي أوائل الثانوية العامة من مختلف المحافظات

علم العراق

بغداد لا تريد العزلة.. الحكومة العراقية: ملف حصر السلاح سيادي

ترامب

حرب إيران تشعل واشنطن.. انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة

بالصور

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بعد واقعة عجوز الخانكة.. فيديو لرجل يستدرج طفلتين إلى منزل مهجور بالغربية

فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد