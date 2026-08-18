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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاوز أقدم أشكال مختلفة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل أعماله بعد الألبوم الألكترو| خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج

تحدث الفنان أحمد سعد، عن تجربة الألبوم الإلكترو، بعد أيام من طرحه وتحقيقه نجاح كبير فور طرحه. 

وقال أحمد سعد، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن تجربة الألبوم الإلكترو، مختلفة عن كل الأشكال التي قدمها، مؤكدا أنه لابد أن يقدم أشكال جديدة تكون فيها تنوع، وأنه يريد أيضاً تقديم موسيقى عربية.  

غناء ابنته جودي

وقال أحمد سعد، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «جودي بقى دي أكبر حاجة حصلت لي في حياتي غصب عني لأنها ضحكت علي وقالت لي إنك لو عايزني أروح أدرس طب في لندن لازم تخليني أغني معاك قلت ماشي وخليتها تغني حتة في الأول وحتة في الأخر عشان الناس ما تعرفهاش .. دلوقتي ألاقي الناس بتسلم عليها وما تسلمش عليا».

الألبوم الإلكترو لـ أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويقدم أحمد سعد أيضًا أغنية محيراني، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مروان السداوي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية الليلة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع علي فتح الله.

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