تدريبات عملية في ورشة "أشغال الخشب" بثقافة الأقصر

يشهد قصر ثقافة الأقصر فعاليات ورشة أشغال الخشب ضمن مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب في الأقاليم، ودعم الصناعات الإبداعية والحرفية.

وينفذ المشروع من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر القائم بالورشة الفنان المأمون سيد احمد اخصائي الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الاقصر.

وتقام الورشة يوميا بالمجان بقصر ثقافة الاقصر بجزيرة العوامية حتى 19 أغسطس الجاري فى تمام الساعة 6 مساءا ، وتستهدف تدريب شباب المحافظة على أساسيات الحرف اليدوية، وتشجيعهم على خوض تجارب المشروعات متناهية الصغر