ولعت لوحدها.. النيران تلتهم سيارة في نجع الطويل بالأقصر

اندلع حريق مفاجئ داخل ميكروباص متوقف بمنطقة نجع الطويل بمدينة الأقصر دون وجود سائق أو ركاب بداخله وقت اشتعال النيران

وفوجئ الأهالي باشتعال النيران في الميكروباص من تلقاء نفسه بينما كان متوقفا بالمنطقة لتتصاعد ألسنة اللهب وتلتهم أجزاء السيارة بشكل متسارع

وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الامنية حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مصحوبة بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى أي سيارات أو منشآت مجاورة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل بعد محاصرتها فيما أسفر الحادث عن تفحم الميكروباص بشكل كبير نتيجة شدة النيران

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية خاصة أن الميكروباص كان خاليا من الركاب والسائق لحظة اندلاع النيران

وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على السبب الحقيقي وراء اشتعال الميكروباص وتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة