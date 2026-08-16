نائب محافظ الأقصر يشارك في ورشة عمل تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

شارك الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بمحافظة أسوان؛ لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتفعيل اللوائح المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، بمشاركة عدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين بمحافظات جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة ومشروع الدعم الفني.

كما شارك في فعاليات الورشة كل من أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، و ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة نائب محافظ الوادى الجديد.

وتناولت الورشة عرض الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية «القرية – المركز»، إلى جانب استعراض آليات العمل المقترحة لتفعيل تلك الهياكل وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإدارية، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ورفع كفاءة الأداء.

وتأتي المشاركة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.