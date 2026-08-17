قبل إعادة تدويرها.. ضبط ربع طن أغذية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات والقرارات التموينية

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والقيادات المختصة بقطاع الرقابة التموينية وبإشراف عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وقاد الحملة كل من جندي سعيد أحمد كبير مفتشي المديرية وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية وعبدالعظيم النوبي أبوالوفا كبير مفتشي المديرية ورفاعي أحمد سليم مفتش بديوان عام المديرية.

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها بمنطقة الكرنك بندر الأقصر في شارع فندق 25 يناير عن ضبط نحو ربع طن من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات.

وتضمنت المضبوطات كميات من صدور الدجاج والجبن المطبوخ كامل الدسم ثبت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للتداول.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف بشأنها.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر حملاتها على الأسواق والثلاجات والمنشآت الغذائية لضبط السلع غير الصالحة ومواجهة أي محاولات لتداول منتجات منتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.