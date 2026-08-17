خلاف قديم.. القصة الكاملة لمصرع خمسيني في مشاجرة دامية بالأقصر

شهدت منطقة الطارف التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر واقعة قتل مأساوية تحولت فيها مشادة عابرة إلى جريمة دامية بعدما لقي م أ م 55 عاما مصرعه إثر اعتداء بسلاح أبيض على يد ع ح م 27 عاما.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة بين المجني عليه والمتهم داخل المنطقة حيث تدخل عدد من الأهالي لفض الخلاف وتهدئة الموقف بين الطرفين وتمكنوا بالفعل من إنهاء المشاجرة وانصرف كل منهما.

تعدي عليه بسلاح ابيض

لكن بعد وقت قصير فوجئ الأهالي بعودة المتهم إلى المكان واقترابه من المجني عليه من الخلف قبل أن يعتدي عليه بسلاح أبيض موجها له ضربة في منطقة الرقبة أسقطته أرضا وسط حالة من الصدمة بين المتواجدين.

وسرعان ما حاول الأهالي إسعاف المجني عليه إلا أن إصابته كانت بالغة ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

خصومة قديمة بين الطرفين

وبحسب التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية فإن الواقعة كانت نتيجة خصومة قديمة بين المجني عليه والمتهم وبدأت بمشادة وقعت في يوم الحادث قبل أن تتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء قاتل.

وكشفت التحريات كذلك عن خلفية مأساوية في حياة المتهم ع ح م 27 عاما حيث تعرض قبل عدة سنوات لحادث انهيار منزل أثناء وجوده بداخله مع زوجته وابنه وأسفر الحادث عن وفاة زوجته وابنه فيما نجا المتهم من الحادث بصعوبة.

ومنذ ذلك الوقت ووفقا لما أفاد به عدد من الأهالي أصبح المتهم يدخل بصورة متكررة في مشادات وخلافات مع المحيطين به من جيرانه وأفراد أسرته وغيرهم وهو ما سبق واقعة مقتل المجني عليه.

اخطار الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بمنطقة الطارف بدائرة مركز شرطة القرنة ووجود شخص مصاب بإصابة خطيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها وبإجراء التحريات الأولية وفحص مسرح الحادث تبين مقتل م أ م 55 عاما متأثرا بالإصابة التي تعرض لها بمنطقة الرقبة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة فيما جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الاعتداء بحسب ما تسفر عنه الإجراءات والتحقيقات.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف كافة ملابساتها والوقوف على أسباب المشادة التي سبقت الجريمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان وفحص التحريات واتخاذ القرار القانوني المناسب حيال المتهم.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال إجراءاتها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة التي بدأت بمشادة وانتهت بمقتل رجل في العقد السادس من عمره داخل منطقة الطارف بالقرنة.