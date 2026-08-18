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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6240 جنيها

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

تستحوذ أسعار الذهب اليوم في مصر على اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تحركات الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، وانعكاس التغيرات في السعر العالمي للأوقية وسعر الدولار على حركة الذهب داخل السوق.

ويتابع المتعاملون أسعار الذهب بصورة مستمرة، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، أو لمن يرغبون في البيع والاستثمار والادخار، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

  أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7130 جنيها للبيع، و7075 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6240 جنيها للبيع، و6190 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5350 جنيها للبيع، و5305 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4160 جنيها للبيع، و4125 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49920 جنيها للبيع، و49520 جنيها للشراء.

وسجلت الأوقية محليا نحو 221810 جنيهات للبيع، و220035 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 4421.65 دولار.

أسعار الذهب اليوم

  أسعار الذهب الآن في مصر

وتتحرك أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لعدد من المتغيرات، من بينها حركة السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وقد تتغير الأسعار خلال اليوم الواحد، لذلك يفضل الراغبون في الشراء أو البيع متابعة السعر وقت تنفيذ المعاملة، خاصة في ظل سرعة تحركات الأسواق العالمية.

ولا يمثل السعر المعلن للجرام التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والرسوم، والتي تختلف بحسب نوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

  ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدد كبير من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما تؤثر تحركات الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى في اتجاهات الذهب عالميا.

وتلعب التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية دورا مهما في حركة المعدن النفيس، إذ يزداد الإقبال عليه عادة خلال فترات ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق، باعتباره أحد أبرز الأصول المستخدمة للتحوط.

أسعار الذهب اليوم

  الذهب يحافظ على مكانته كأداة للادخار

ويواصل الذهب الحفاظ على جاذبيته لدى المواطنين والمستثمرين باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، إلى جانب دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل أثر بعض المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق.

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة باتجاهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار ومعدلات التضخم، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي ظل هذه المتغيرات، تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر في جذب اهتمام شريحة واسعة من المتعاملين، مع أهمية مراجعة السعر الفعلي وقت الشراء أو البيع والتأكد من قيمة المصنعية والرسوم المضافة.

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