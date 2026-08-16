دولارات وذهب وسيارات.. العراق يضبط 20 مليون دولار و60 كيلو ذهب في قضية فساد كبرى

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، عن ضبط أكثر من 20.34 مليون دولار أمريكي، و200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوجراما من الذهب، في إطار التحقيقات بقضية عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، ومتورطين آخرين معه.

العراق يضبط 20 مليون دولار في قضية فساد

تنسيق مع كردستان وضبط 7 سيارات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قوله إن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

وأسفرت أيضاً عن مصادرة 7 سيارات، وذلك ضمن ملاحقة الأموال المتحصلة من ما وصفه بهدر في المشاريع التي نفذها المتهم وآخرون مرتبطون بالقضية.

استمرار تتبع الأموال والممتلكات

وأكد القاضي أن إجراءات التحري والمتابعة لا تزال جارية لتحديد وضبط باقي الأموال والممتلكات الناتجة عن المخالفات قيد التحقيق، مشدداً على مواصلة ملاحقة بقية المتورطين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

تكثيف ملاحقة ملفات الفساد

وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه السلطات العراقية حملتها على قضايا الفساد المالي، وتعمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن مخالفات في المشاريع الحكومية.

وتقوم محاكم مكافحة الفساد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في عدد من المحافظات، بينها إقليم كردستان، بتتبع الأصول المرتبطة بالمتهمين في هذه القضايا.