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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: إيران تراهن على انتخابات التجديد النصفي وعامل الوقت في مسار التفاوض مع واشنطن

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن البلاد تواجه العديد من المشكلات الداخلية، وأن طهران لا تمتلك خلافات مع أي طرف في الداخل، وأنها ترحب بمشاركة أي جهة قادرة على الإسهام في حل مشكلات البلاد، هي رد على الانتقادات الداخلية التي ترصد في الإعلام الإيراني، سواء على مستوى الصحف أو المسؤولين الإيرانيين، والتي ذهب بعضها إلى المطالبة بإقالة حكومة بزشكيان، بل والمطالبة بإقالة عدد من الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة "إكسترا نيوز"، أن منتقدو الحكومة يرون أن حكومة بزشكيان لم تقدم شيئًا، وأنها ذهبت إلى المفاوضات والجلوس مع الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل على أي مكسب من هذه المفاوضات أو حتى من اتفاقية البنود الـ 14.

وأوضح أنه من هنا جاء رد بزشكيان، ولفت النظر إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن إيران لم تكن تمتلك خلافات داخلية، وهنا يمكن أن نلمح إلى إسقاط على الحرس الثوري والجيش الإيراني، اللذين تخرج منهما دائمًا أصوات تنتقد الحكومة الإيرانية.

وتابع: "بزشكيان يريد أن تسير الحكومة في هذا المسار، بينما ترفض التيارات المتشددة في الداخل أي سياق تفاوضي، وهم يرون أن القوة الإيرانية تكمن في الحشد الداخلي والتصدي لأي مواجهات أمريكية قد تحدث مستقبلًا".

وأفاد بأن إيران ربما تراهن على انتخابات التجديد النصفي وعلى عامل الوقت؛ فهي ترى أن عامل الوقت لا يصب في صالح الرئيس الأمريكي، وبالتالي فإن عملية إغلاق المضيق، والتشبث الإيراني بفكرة عدم العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، تراها إيران معادلة رابحة، في ظل أن عامل الوقت ليس في صالح الرئيس الأمريكي ترامب.

طهران ايران امريكا واشنطن اخبار التوك شو

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