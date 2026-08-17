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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: إيران غير قادرة على تصدير النفط حاليًا

وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
فرناس حفظي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الاثنين، إن إيران غير قادرة حاليًا على تصدير أي نفط، في ظل الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى فرض حصار اقتصادي على طهران.

وأوضح رايت أن الولايات المتحدة تعمل على تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، مشيرًا إلى أن معالجة الملف الإيراني قد تتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل بأسواق الطاقة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قال الوزير الأميركي إن 30 سفينة عبرت المضيق أمس الأحد، فيما تجاوز عدد السفن التي عبرته يوم السبت 30 سفينة أيضًا، مؤكدًا استمرار حركة نقل النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف رايت أن قوة إيران ستواصل التراجع، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إيران الاستراتيجية الأميركية طهران

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