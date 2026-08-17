وزير الطاقة الأمريكي: إيران غير قادرة على تصدير النفط حاليًا

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الاثنين، إن إيران غير قادرة حاليًا على تصدير أي نفط، في ظل الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى فرض حصار اقتصادي على طهران.

وأوضح رايت أن الولايات المتحدة تعمل على تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، مشيرًا إلى أن معالجة الملف الإيراني قد تتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل بأسواق الطاقة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قال الوزير الأميركي إن 30 سفينة عبرت المضيق أمس الأحد، فيما تجاوز عدد السفن التي عبرته يوم السبت 30 سفينة أيضًا، مؤكدًا استمرار حركة نقل النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف رايت أن قوة إيران ستواصل التراجع، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.