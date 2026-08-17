إيران تستعد لرفع أسعار البنزين تدريجيًا تحت وطأة الضغوط الاقتصادية

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الحكومة باتت مضطرة إلى رفع أسعار البنزين تدريجياً، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب مع الولايات المتحدة والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف عارف أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يسعى إلى إنهاء حجب الإنترنت في البلاد، إلا أن بعض المؤسسات الإيرانية تعرقل تنفيذ هذا التوجه، متسائلاً عن جدوى استمرار حجب الإنترنت.

وتواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء ارتفاع الأسعار وكبح معدلات التضخم، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتدهور قيمة العملة المحلية، وسط استمرار العقوبات والضغوط الأميركية على طهران.

ويأتي الحديث عن رفع أسعار البنزين في وقت تعاني فيه إيران من تداعيات الحرب والقيود المفروضة على صادراتها النفطية، ما يزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على المواطنين والأسواق.