خسائر ضخمة تكشفها إيران .. 100 طائرة و140 سفينة مدنية تضررت خلال الحرب

اعترفت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق، يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، بوقوع أضرار في الطائرات الإيرانية جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الشهور الماضية.

وقالت وزيرة الطرق الإيرانية "تضررت نحو 100 طائرة من طائراتنا خلال الحرب، وتراوحت الأضرار بين أضرار طفيفة والتدمير الكامل؛ وبلغ عدد الطائرات التي كانت قيد التشغيل ودُمّرت بالكامل ثماني طائرات"

وأوضحت صادق : "تضررت نحو 140 سفينة مدنية تابعة للقطاع الخاص خلال الحرب، وتشمل سفن نقل البضائع والركاب المحليين من سكان المناطق الساحلية".

وفي سياق آخر، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الحكومة باتت مضطرة إلى رفع أسعار البنزين تدريجياً، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب مع الولايات المتحدة والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف عارف أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يسعى إلى إنهاء حجب الإنترنت في البلاد، إلا أن بعض المؤسسات الإيرانية تعرقل تنفيذ هذا التوجه، متسائلاً عن جدوى استمرار حجب الإنترنت.

وتواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء ارتفاع الأسعار وكبح معدلات التضخم، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتدهور قيمة العملة المحلية، وسط استمرار العقوبات والضغوط الأمريكية على طهران.