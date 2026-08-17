الجيش الأمريكي: تحويل مسار 64 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري المفروض على إيران

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية قامت بتحويل مسار 64 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، والصعود على متن سفينتين، في إطار ما وصفته بـ " الحاجز الفولاذي " البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن قواتها نفذت هذه الإجراءات لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران.

ونشرت القيادة صورة لطائرة مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إم إتش-60 سي هوك" وهي تحلق فوق سطح السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ماسون"، أثناء مشاركة السفينة في تنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران.



