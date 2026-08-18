7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها

في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والتيسير على المواطنين، تشهد منصة مصر الرقمية إقبالاً متزايداً بعد إتاحة مجموعة واسعة من خدمات الأحوال المدنية إلكترونياً.

وتأتي الخدمات تحت شعار "سهولة، سرعة، أمان - خدماتك الحكومية بين يديك" كما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور توضيحي على صفحاتها.

و​تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على البيروقراطية، وتقليل الازدحام داخل مقار السجل المدني، وتوفير الوقت والجهد على المواطن الذي بات بإمكانه إنهاء معاملاته الرسمية بضغطة زر واحدة ومن أي مكان عبر الرابط الإلكتروني الموحد digital.gov.eg.

​خريطة الخدمات الرقمية للأحوال المدنية

و​وفقاً للبيانات الرسمية الموضحة، فتشمل الخدمات المتاحة أونلاين 7 قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن المصري:

​بدل تالف لبطاقة الرقم القومي: إمكانية إصدار بطاقة رقم قومي جديدة بدلاً من التالفة إلكترونياً دون الحاجة لإعادة التصوير طالما كانت البيانات محدثة. ​بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي: تتيح الخدمة الإبلاغ الفوري عن فقد البطاقة وطلب إصدار بدل فاقد لحماية بيانات المواطن. ​شهادة الميلاد: استخراج شهادة ميلاد ميكنة لأفراد الأسرة بكل سهولة. ​إصدار شهادة وفاة ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب نسخة ميكنة من شهادة الوفاة المسجلة في دفاتر الحكومة مسبقاً.

​إصدار قسيمة زواج ميكنة مطبوعة مسبقاً: استخراج نسخة موثقة وميكنة من قسيمة الزواج. ​إصدار قسيمة طلاق ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب وثيقة طلاق ميكنة بناءً على البيانات المسجلة مسبقاً. ​إصدار شهادة ميلاد ميكنة لأول مرة: تسجيل المواليد الجدد واستخراج الشهادة للمرة الأولى رقمياً.

​"سهولة وسرعة وأمان".. رؤية وزارة الاتصالات

و​تأتي هذه الخدمات برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لتترجم رؤية "مصر الرقمية" إلى واقع ملموس.

ولم يعد المواطن بحاجة للانتظار في طوابير طويلة؛ فالمنصة توفر نظام دفع إلكتروني آمن، مع إمكانية توصيل الوثائق والمستندات الرسمية حتى باب المنزل عبر البريد المصري، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وآمنة تماماً.

​وللاستفادة من هذه الخدمات، يتطلب الأمر إنشاء حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الطلب لدى شركات الاتصالات، لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية لمنع التلاعب بالبيانات الشخصية.

أبرز القطاعات والخدمات الحيوية

وحول أبرز القطاعات والخدمات الحيوية التي تتيحها المنصة للمواطنين:

​1. خدمات التموين (الأكثر طلباً)

​2. خدمات المرور والمركبات

​3. خدمات التوثيق والشهر العقاري

​4. خدمات الأحوال المدنية (السجل المدني)

​5. خدمات التأمينات الاجتماعية

​6. خدمات السجل التجاري والضرائب العقارية

​​7. خدمات المحاكم والنيابة العامة