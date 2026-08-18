قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
ضعف سوق العمل البريطانية والوظائف الشاغرة عند أدنى مستوى منذ 2021
من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها

مصر الرقمية
مصر الرقمية
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والتيسير على المواطنين، تشهد منصة مصر الرقمية إقبالاً متزايداً بعد إتاحة مجموعة واسعة من خدمات الأحوال المدنية إلكترونياً.

وتأتي الخدمات تحت شعار "سهولة، سرعة، أمان - خدماتك الحكومية بين يديك" كما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور توضيحي على صفحاتها.

بوابة مصر الرقمية

و​تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على البيروقراطية، وتقليل الازدحام داخل مقار السجل المدني، وتوفير الوقت والجهد على المواطن الذي بات بإمكانه إنهاء معاملاته الرسمية بضغطة زر واحدة ومن أي مكان عبر الرابط الإلكتروني الموحد digital.gov.eg.

​خريطة الخدمات الرقمية للأحوال المدنية

و​وفقاً للبيانات الرسمية الموضحة، فتشمل الخدمات المتاحة أونلاين 7 قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن المصري:

مصر الرقمية
  1. ​بدل تالف لبطاقة الرقم القومي: إمكانية إصدار بطاقة رقم قومي جديدة بدلاً من التالفة إلكترونياً دون الحاجة لإعادة التصوير طالما كانت البيانات محدثة.
  2. ​بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي: تتيح الخدمة الإبلاغ الفوري عن فقد البطاقة وطلب إصدار بدل فاقد لحماية بيانات المواطن.
  3. ​شهادة الميلاد: استخراج شهادة ميلاد ميكنة لأفراد الأسرة بكل سهولة.
  4. ​إصدار شهادة وفاة ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب نسخة ميكنة من شهادة الوفاة المسجلة في دفاتر الحكومة مسبقاً.
30 يونيو.. نجاح خطط بناء
  1. ​إصدار قسيمة زواج ميكنة مطبوعة مسبقاً: استخراج نسخة موثقة وميكنة من قسيمة الزواج.
  2. ​إصدار قسيمة طلاق ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب وثيقة طلاق ميكنة بناءً على البيانات المسجلة مسبقاً.
  3. ​إصدار شهادة ميلاد ميكنة لأول مرة: تسجيل المواليد الجدد واستخراج الشهادة للمرة الأولى رقمياً.

​"سهولة وسرعة وأمان".. رؤية وزارة الاتصالات

و​تأتي هذه الخدمات برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لتترجم رؤية "مصر الرقمية" إلى واقع ملموس. 

مصر الرقمية

ولم يعد المواطن بحاجة للانتظار في طوابير طويلة؛ فالمنصة توفر نظام دفع إلكتروني آمن، مع إمكانية توصيل الوثائق والمستندات الرسمية حتى باب المنزل عبر البريد المصري، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وآمنة تماماً.

​وللاستفادة من هذه الخدمات، يتطلب الأمر إنشاء حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الطلب لدى شركات الاتصالات، لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية لمنع التلاعب بالبيانات الشخصية.

أبرز القطاعات والخدمات الحيوية

منصة مصر الرقمية

وحول أبرز القطاعات والخدمات الحيوية التي تتيحها المنصة للمواطنين:

​1. خدمات التموين (الأكثر طلباً)

​2. خدمات المرور والمركبات

​3. خدمات التوثيق والشهر العقاري

​4. خدمات الأحوال المدنية (السجل المدني)

​5. خدمات التأمينات الاجتماعية

​6. خدمات السجل التجاري والضرائب العقارية

​​7. خدمات المحاكم والنيابة العامة

مصر الرقمية منصة مصر الرقمية التحول الرقمي الأحوال المدنية السجل المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد