إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها إلى الخميس

يترقب العاملون في الدولة والقطاع الخاص موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، باعتبارها إحدى المناسبات الدينية التي تمنح فيها الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد الإجازة وحقيقة ترحيلها إلى يوم آخر، خاصة مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتزداد عمليات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي 2026 بالتزامن مع رغبة الموظفين في معرفة موعد العطلة الرسمية وترتيب الالتزامات الشخصية والسفر، في انتظار القرار النهائي الصادر عن مجلس الوزراء بشأن موعد تطبيق الإجازة.

إجازة المولد النبوي 2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026

ووفقا للحسابات الفلكية، يحل المولد النبوي الشريف لعام 2026 يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا.

وتعد المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك الجهات التي تخضع للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وفقا لما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

حقيقة ترحيل إجازة المولد النبوي 2026 إلى الخميس

وتداولت بعض التساؤلات بشأن إمكانية ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من موعدها إلى يوم الخميس، إلا أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمي معلن من مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الوزراء الموعد النهائي لتطبيق الإجازة من خلال بيان رسمي، وفقا للقواعد المنظمة لترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع.

وفي حال صدور قرار بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، فقد يستفيد الموظفون من عطلة ممتدة تشمل أيام الخميس والجمعة والسبت، إلا أن ذلك يظل مرتبطا بصدور قرار رسمي من مجلس الوزراء.

إجازة المولد النبوي 2026

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبحسب جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، تشمل العطلات المقبلة:

الثلاثاء 25 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف، وفقا للحسابات الفلكية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد الإجازة رسميا.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.

موعد إعلان إجازة المولد النبوي رسميا

ويظل الموعد الفلكي للمولد النبوي الشريف مؤشرا على تاريخ المناسبة، بينما يعد قرار مجلس الوزراء هو الفيصل في تحديد يوم الإجازة الرسمية وآلية تطبيقها، سواء في موعدها أو بعد ترحيلها وفقا للقواعد المعمول بها.

ويترقب الموظفون صدور القرار الرسمي خلال الفترة المقبلة لحسم الجدل بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، والاستعداد للعطلة الرسمية.

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وليس الثلاثاء 25 أغسطس، وذلك وفقا للتاريخ المدرج في جدول العطلات الرسمية.

إجازة المولد النبوي 2026

وبذلك يكون جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.



من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.

إجازة المولد النبوي 2026

وبالتالي، الموعد المدرج رسميا لإجازة المولد النبوي الشريف 2026 هو الأربعاء 26 أغسطس، بينما يظل تحديد ما إذا كانت الإجازة ستبقى في موعدها أو يتم ترحيلها إلى يوم آخر مرهونا بقرار مجلس الوزراء عند صدوره.