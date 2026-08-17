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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة النقل 2026 .. تعاقد فوري لسائقين برخصة درجة أولى ومزايا متعددة

وظائف
وظائف
محمد غالي

تواصل وزارة النقل جهودها في توفير فرص عمل جديدة للشباب وأصحاب الخبرات في قطاعات النقل المختلفة، حيث أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن فتح باب التقديم والتعاقد الفوري لشغل عدد من وظائف السائقين بالشركات التابعة لها، وذلك في إطار دعم احتياجات شركات نقل الركاب والبضائع وتوفير فرص عمل مستقرة للراغبين في الالتحاق بالقطاع.

فرص عمل جديدة

وتستهدف الوظائف الجديدة الحاصلين على رخص قيادة درجة أولى، مع توافر عدد من الشروط واجتياز الاختبارات المقررة، مقابل مجموعة من المزايا والحوافز الوظيفية.

الشركات التابعة المتاح بها وظائف السائقين

أوضحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري أن فرص العمل متاحة بالشركات التابعة لها، وتشمل:

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.
شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.
شركة الصعيد إيجي باص للنقل والسياحة.
شركة النيل لنقل البضائع.

فرص عمل جديدة

شروط التقديم في وظائف وزارة النقل 2026

حددت الشركة القابضة عددا من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الحصول على رخصة قيادة درجة أولى سارية، إلى جانب اجتياز اختبارات القيادة التي تحددها الشركة.

كما يشترط اجتياز الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية المطلوبة، وذلك للتأكد من توافر معايير السلامة والكفاءة اللازمة للعمل في وظائف القيادة.

مزايا وظائف السائقين

يحصل المقبولون في الوظائف على مجموعة من المزايا والحوافز، من بينها مكافآت تشجيعية وحوافز شهرية مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والطبية.

وتشمل المزايا أيضا صرف بدل للوجبات والمواصلات، إلى جانب إتاحة برامج تدريب وتطوير مهني بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الأداء.

أماكن وطرق التقديم في وظائف وزارة النقل

ودعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الراغبين في التقديم إلى التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 19 شارع المعهد الاشتراكي، روكسي، مصر الجديدة، محافظة القاهرة.

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل والاستفسار عن إجراءات التقديم التواصل عبر الهاتف على الرقم 01064722888.

وتأتي هذه الوظائف في إطار جهود الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتوفير الكوادر المطلوبة لشركاتها التابعة، وسد احتياجات قطاعي نقل الركاب والبضائع من السائقين المؤهلين.

فرص عمل جديدة

وتمثل وظائف وزارة النقل 2026 فرصة مناسبة للسائقين من حاملي رخص القيادة درجة أولى، خاصة في ظل إتاحة التعاقد الفوري وتوفير عدد من المزايا التأمينية والحوافز الوظيفية.

وتدعو الشركة القابضة للنقل البحري والبري الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى استيفاء الشروط والتوجه إلى مقر التقديم أو التواصل عبر الرقم المعلن للتعرف على التفاصيل والإجراءات المطلوبة.

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