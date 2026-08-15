ترأس محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية على مستوى المحافظة.



وباشرت اللجنة أعمالها بعضوية الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية رئيس مجلس الأمناء والأستاذ على الألفي نقيب معلمي بورسعيد والأستاذة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد كلية التربية والأستاذة عفاف كامل عن مديرية التنظيم والإدارة والأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذة هيام البنهاوي مدير ادارة التوجيه الفني.



وأكد مدير المديرية أن المقابلات الشخصية للمسابقة تجري اليوم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة للمرحلتين الابتدائية والثانوية، لافتا إلى ان أعمال لجنة المقابلات الشخصية تتم وفقا لمعايير مهنية دقيقة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.





بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف تعليم بورسعيد الإشرافية للعام الدراسي 2026 – 2027

وأشار "بدوي" أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجه المديرية نحو دعم منظومة القيادات التربوية، واختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسئولية، بما يواكب توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.