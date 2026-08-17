وظائف وزارة العمل 2026 .. 27 فرصة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

تصدرت وظائف وزارة العمل 2026 قوائم البحث اليوم، الإثنين 17 أغسطس، بالتزامن مع إعلان الوزارة توفير 27 فرصة عمل جديدة بأحد الفنادق الواقعة بالكيلو 67 بطريق القصير – مرسى علم، في عدد من التخصصات الفندقية والفنية والخدمية، وبرواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة والتخصص والخبرة.

وتأتي فرص العمل الجديدة ضمن جهود وزارة العمل لربط الباحثين عن وظائف باحتياجات القطاع الخاص، وإتاحة فرص تشغيل أمام الشباب من أصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة، مع تنوع الوظائف المطلوبة بين الإشراف والمطابخ والاستقبال والخدمات الداخلية، إلى جانب عدد من المهن الفنية والحرفية ووظائف السلامة والصحة المهنية، وهو ما يوسع نطاق الفئات التي يمكنها البحث عن فرصة مناسبة ضمن الإعلان الجديد.

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ما تفاصيل وظائف وزارة العمل 2026 في مرسى علم.

أعلنت وزارة العمل توفير 27 فرصة عمل جديدة داخل أحد الفنادق الموجودة في منطقة الكيلو 67 بطريق القصير – مرسى علم، وتتنوع الوظائف المطروحة بين تخصصات مرتبطة بتشغيل الفندق وخدمة النزلاء والأعمال الفنية والخدمية اللازمة لاستمرار العمل داخل المنشأة.

وتبدأ الرواتب الشهرية للوظائف المعلنة من 7 آلاف جنيه، بينما تصل إلى 15 ألف جنيه، بحسب طبيعة الوظيفة والتخصص والخبرة، وهو ما جعل الإعلان يحظى باهتمام الباحثين عن فرص عمل جديدة خلال شهر أغسطس 2026.

وتشمل الوظائف المعلنة مستويات مختلفة من المسؤوليات، بداية من الوظائف الإشرافية داخل الفندق والمطابخ، مرورًا بالاستقبال والمراجعة الليلية، ووصولًا إلى عدد من الوظائف الفنية والحرفية التي ترتبط بالتجهيز والصيانة والنجارة واللحام والسلامة والصحة المهنية.

ما الوظائف المطلوبة ضمن فرص العمل الجديدة.

تضم قائمة وظائف وزارة العمل الجديدة مجموعة متنوعة من التخصصات، ويبلغ إجمالي الفرص المعلنة 27 فرصة عمل، موزعة على النحو الآتي.

4 وظائف مشرف غرف.

وظيفتان رئيس قسم أول بالمطبخ.

وظيفة مساعد رئيس قسم بالمطبخ.

وظيفة طباخ ثان.

3 وظائف طباخ أول.

وظيفتان مشرف أول إشراف داخلي.

وظيفة مشرف إشراف داخلي.

وظيفة موظف استقبال.

وظيفة مراجع ليلي.

وظيفة ترزي.

وظيفة عامل تجهيز وتحضير.

وظيفة عامل استلام وتسليم ملابس.

وظيفة نقاش.

وظيفة نجار.

وظيفة مشرف صيانة معدات مطابخ.

وظيفة أستريجي.

وظيفة لحام.

وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية.

ويكشف تنوع التخصصات المطلوبة عن احتياج الفندق إلى كوادر في مجالات تشغيلية وفنية وخدمية متعددة، بما يمنح الباحثين عن العمل فرصة لاختيار الوظيفة الأقرب إلى مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم العملية.

كم تصل رواتب وظائف وزارة العمل 2026.

تتراوح الرواتب الشهرية للفرص المعلنة بين 7 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة، ويأتي هذا النطاق ضمن أبرز التفاصيل التي يبحث عنها الراغبون في الالتحاق بالوظائف الجديدة.

وتختلف طبيعة المسؤوليات بين الوظائف المطروحة، إذ تضم القائمة وظائف إشرافية وتخصصية إلى جانب وظائف فنية وخدمية، ولذلك ترتبط قيمة الراتب بطبيعة الوظيفة والتخصص والخبرة المطلوبة لكل فرصة.

ويتيح الإعلان للراغبين في العمل التعرف على مجموعة من الوظائف المتاحة داخل قطاع الفنادق، سواء لمن لديهم خبرات في الإشراف والمطابخ والاستقبال أو لمن يمتلكون مهارات في المجالات الفنية والحرفية والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

ما شروط التقديم على وظائف وزارة العمل.

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم إلى الفرص الجديدة، إذ يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط، بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 30 عامًا، وهو ما يحدد الفئة العمرية المستهدفة من الإعلان الجديد، مع ضرورة أن تتوافق مؤهلات المتقدم مع طبيعة الوظيفة التي يختارها.

وتتطلب الوظائف المختلفة مهارات وتخصصات متباينة، ولذلك ينبغي للمتقدم مراجعة تفاصيل الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها والتأكد من توافق مؤهله وخبرته ومهاراته مع طبيعة العمل المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم.

أين توجد وظائف وزارة العمل الجديدة.

تتوافر فرص العمل المعلنة بأحد الفنادق الموجودة في الكيلو 67 بطريق القصير – مرسى علم، وهو موقع العمل المحدد ضمن بيانات الإعلان الخاص بالوظائف الجديدة.

ويمكن للراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن الوظائف وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة التواصل للاستفسار من خلال الرقم الذي خصصته وزارة العمل لهذا الغرض، وهو 065/3750030.

ويتيح التواصل من خلال الرقم المعلن الاستفسار عن تفاصيل الفرص المتاحة، بما يساعد الباحث عن العمل على معرفة الوظيفة المناسبة له قبل استكمال إجراءات التقديم.

كيف يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل 2026.

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف الجديدة متاح طوال شهر أغسطس 2026، ويمكن للراغبين في التقدم الاستفادة من إحدى الوسائل التي حددتها الوزارة لإتمام إجراءات التقديم.

وتشمل طرق التقديم الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، إلى جانب مديريات العمل في المحافظات، كما يمكن التواصل بصورة مباشرة مع الشركات المعلنة عن فرص العمل.

وأتاحت الوزارة كذلك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، بما يوفر وسيلة إلكترونية للراغبين في الاطلاع على الفرص المعلنة والتقدم إليها وفق الإجراءات المحددة.

هل توجد وظائف لذوي الهمم ضمن الإعلان.

يتضمن إعلان التوظيف أيضًا فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل وإتاحة وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وتشمل هذه الجهود الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية المقررة للعاملين، بما يدعم توفير فرص عمل مناسبة للفئات المستهدفة ويساعد على تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وتكتسب إتاحة فرص العمل لذوي الهمم أهمية خاصة بالنسبة للباحثين عن وظائف من هذه الفئة، خصوصًا مع وجود احتياجات مختلفة داخل سوق العمل يمكن أن تتناسب مع قدرات ومؤهلات المتقدمين.

ما أهمية وظائف الفنادق للشباب الباحثين عن العمل.

تقدم الوظائف الجديدة مجموعة متنوعة من الفرص داخل قطاع الفنادق، إذ لا تقتصر على تخصص واحد، وإنما تشمل وظائف الإشراف والمطابخ والاستقبال والمراجعة والخدمات الداخلية، إلى جانب أعمال النجارة واللحام والنقاشة والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

ويمنح هذا التنوع فرصة أمام أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وكذلك أصحاب المهارات والخبرات المهنية، للبحث عن الوظيفة التي تتوافق مع طبيعة مؤهلاتهم وخبراتهم، في ظل اختلاف التخصصات المطلوبة داخل المنشأة الفندقية.

كما يمثل الإعلان وسيلة مباشرة للتعرف على احتياجات منشأة فندقية من العمالة، بدلًا من الاعتماد فقط على البحث الفردي عن الوظائف، إذ يوضح الإعلان عدد الفرص والتخصصات ومكان العمل وشروط التقديم ووسيلة الاستفسار.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل.

يستمر التقديم على فرص العمل المعلنة طوال شهر أغسطس 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل، ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرص التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التواصل مع مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

كما يمكن الاستفادة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في متابعة الوظائف وطرق التقديم، إلى جانب التواصل عبر الرقم 065/3750030 للاستفسار عن فرص العمل الموجودة بأحد الفنادق بالكيلو 67 بطريق القصير – مرسى علم.

وتأتي وظائف وزارة العمل الجديدة في وقت يتزايد فيه اهتمام الشباب بالبحث عن فرص عمل برواتب مناسبة، خاصة الوظائف التي توفر مسارات متنوعة أمام أصحاب المؤهلات والخبرات والمهارات المهنية، ويمنح الإعلان الحالي فرصة أمام الراغبين في العمل بالقطاع الفندقي للتعرف على 27 فرصة عمل جديدة تتوزع على تخصصات مختلفة.

ويظل التأكد من توافر شروط التقديم والتخصص المطلوب وطبيعة الوظيفة من أهم الخطوات التي ينبغي للمتقدم اتخاذها قبل التقدم، مع الاعتماد على وسائل التواصل التي أعلنتها وزارة العمل للحصول على المعلومات المتعلقة بالوظائف وإجراءات التقديم.