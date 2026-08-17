وظائف وزارة العمل.. 27 فرصة عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفير 27 فرصة عمل جديدة بأحد الفنادق الواقعة بمنطقة الكيلو 67 بطريق القصير – مرسى علم، في عدد من التخصصات الفندقية والخدمية والفنية، برواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه، بحسب طبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة المطلوبة.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية أمام الشباب، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات منشآت القطاع الخاص، بالتزامن مع استمرار الوزارة في إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن فرصًا متنوعة في عدد من المحافظات والمجالات.



وتستهدف وظائف وزارة العمل الجديدة عددًا من التخصصات داخل القطاع الفندقي، بداية من الإشراف والمطابخ والاستقبال، وصولًا إلى الصيانة والنجارة واللحام والسلامة والصحة المهنية، بما يتيح للمتقدمين من أصحاب المؤهلات والخبرات فرصة الالتحاق بفرص عمل تتناسب مع مهاراتهم.



تفاصيل 27 فرصة عمل جديدة بأحد الفنادق

تتضمن وظائف وزارة العمل المعلنة 27 فرصة في مجموعة من التخصصات، وتتنوع الوظائف بين المهن الإشرافية والفنية والخدمية داخل الفندق.

وجاء توزيع فرص العمل على النحو التالي:

4 وظائف مشرف غرف.

وظيفتان رئيس قسم أول بالمطبخ.

وظيفة مساعد رئيس قسم بالمطبخ.

وظيفة طباخ ثان.

3 وظائف طباخ أول.

وظيفتان مشرف أول إشراف داخلي.

وظيفة مشرف إشراف داخلي.

وظيفة موظف استقبال.

وظيفة مراجع ليلي.

وظيفة ترزي.

وظيفة عامل تجهيز وتحضير.

وظيفة عامل استلام وتسليم ملابس.

وظيفة نقاش.

وظيفة نجار.

وظيفة مشرف صيانة معدات مطابخ.

وظيفة أستريجي.

وظيفة لحام.

وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية.

وتعكس قائمة الوظائف تنوع الاحتياجات التشغيلية داخل المنشأة الفندقية، حيث لا تقتصر الفرص على الوظائف المرتبطة بخدمة النزلاء أو المطابخ، وإنما تشمل كذلك عددًا من الوظائف الفنية والتخصصية اللازمة لتشغيل الفندق والحفاظ على كفاءة مرافقه وخدماته.

مرتبات وظائف وزارة العمل تصل إلى 15 ألف جنيه

وأوضحت وزارة العمل أن الرواتب الخاصة بالفرص الجديدة تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة كل وظيفة، إلى جانب اختلاف المقابل المادي بحسب الخبرة والكفاءة والتخصص.

ويمثل مستوى الأجور أحد أبرز عوامل جذب الباحثين عن العمل، خاصة مع توافر وظائف متنوعة تستوعب أصحاب المؤهلات والخبرات في المجالات الفندقية والفنية والخدمية.

وتأتي هذه الرواتب في إطار سعي الوزارة إلى دعم فرص العمل التي توفر دخلًا مناسبًا للعاملين، مع التأكيد على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالحقوق القانونية للعاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.

شروط التقديم على الوظائف الجديدة

حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للراغبين في التقدم إلى الفرص المعلنة، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط، بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.

كما تشترط الوظائف ألا يقل سن المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 30 عامًا، بالإضافة إلى توافر خبرة لا تقل عن سنة في المجال المطلوب.

ويجب على الراغبين في التقديم التأكد من توافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع طبيعة الوظيفة قبل التواصل مع الجهة المعلنة، خاصة أن قائمة الوظائف تضم تخصصات مختلفة تتطلب مهارات مهنية متباينة.



وتوفر هذه الشروط فرصة أمام الشباب من أصحاب المؤهلات المختلفة، سواء المؤهلات العليا أو المتوسطة، للبحث عن وظيفة مناسبة داخل القطاع الفندقي.

مكان العمل ورقم التقديم والاستفسار

أعلنت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة متاحة بأحد الفنادق الموجودة في الكيلو 67 طريق القصير – مرسى علم.

وللاستفسار عن تفاصيل الوظائف وشروط الالتحاق وإجراءات التقديم، يمكن للراغبين في العمل التواصل على الرقم:

065/3750030

وينصح المتقدمون بالاستفسار عن الوظيفة المناسبة والتخصص المطلوب والمستندات اللازمة قبل التوجه لإتمام إجراءات التقديم، مع التأكد من البيانات المتعلقة بمواعيد العمل وطبيعة الوظيفة والأجر.

وزارة العمل تعلن 1355 فرصة في 22 شركة

وفي سياق أوسع لجهود توفير فرص التشغيل، أعلن وزير العمل حسن رداد عن توفير 1355 فرصة عمل جديدة داخل 22 شركة من شركات القطاع الخاص في 7 محافظات، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.

وأكد الوزير أن التقديم على هذه الفرص متاح طوال شهر أغسطس 2026، في إطار الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وتشمل نشرة التوظيف الأسبوعية فرصًا في محافظات القاهرة والغربية والمنوفية وقنا وشمال سيناء والبحيرة وبني سويف.

وتتنوع الوظائف المطروحة ضمن النشرة بين العديد من المجالات والتخصصات، بما يتيح أمام الباحثين عن العمل خيارات متعددة وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

تخصصات متنوعة ضمن نشرة التوظيف

أوضحت وزارة العمل أن الفرص التي تتضمنها نشرة التوظيف الأسبوعية تشمل عشرات التخصصات والمهن، من بينها التسويق والموارد البشرية والهندسة والصيانة والمحاسبة والإنتاج والمبيعات والجودة والأمن والمخازن والقيادة.

كما تشمل النشرة وظائف في مجالات الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد كبير من المهن الفنية والخدمية التي يحتاج إليها القطاع الخاص.

وتحرص الوزارة من خلال هذه النشرة على رصد احتياجات الشركات من العمالة وتوفيرها للباحثين عن العمل، بما يساعد على تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

فرص مخصصة لذوي الهمم

وتتضمن نشرة التوظيف التي أعلنتها وزارة العمل فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الخطوة أهمية إتاحة فرص عمل أمام مختلف الفئات القادرة على العمل، وعدم اقتصار جهود التشغيل على فئة عمرية أو مهنية محددة.

كما تستهدف هذه السياسة تعزيز المشاركة الاقتصادية لذوي الهمم، وفتح المجال أمامهم للحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مع توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية المقررة.

طرق التقديم على فرص العمل

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على الفرص الواردة في نشرة التوظيف متاح طوال شهر أغسطس 2026، من خلال أكثر من قناة، بما يسهل وصول الباحثين عن العمل إلى الوظائف المتاحة.

وتشمل طرق التقديم:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

أما بالنسبة إلى الوظائف الـ27 الخاصة بالفندق في طريق القصير – مرسى علم، فقد خصصت الوزارة رقم 065/3750030 للاستفسار والتقديم.

ويتيح تعدد قنوات التقديم أمام الباحثين عن العمل اختيار الطريقة الأنسب لهم، مع ضرورة التأكد من استيفاء شروط الوظيفة قبل تقديم الطلب.

وزير العمل: القطاع الخاص شريك رئيسي في التشغيل

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تواصل توسيع جسور التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وخلق فرص العمل.

وأوضح أن هذا التعاون يستهدف تحقيق الاستقرار المهني للشباب ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الراغبين في العمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة.

ويأتي التوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص في إطار توجه يستهدف توفير فرص عمل حقيقية بدلًا من الاقتصار على الإعلان عن وظائف دون ضمان ارتباطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.



التدريب المهني بوابة جديدة للتوظيف

ولا تقتصر جهود وزارة العمل على توفير الوظائف، إذ تواصل الوزارة تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن التدريب يمثل بوابة حقيقية للتوظيف وركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لدى أصحاب الأعمال.

وتسهم برامج التدريب في رفع جاهزية الشباب للالتحاق بالوظائف المتاحة، خصوصًا في المهن الفنية والخدمية التي تتطلب مهارات عملية إلى جانب المؤهل الدراسي.

ويعزز الربط بين التدريب والتوظيف فرص حصول الشباب على وظائف تتوافق بصورة أكبر مع احتياجات الشركات، وهو ما يرفع من فرص الاستقرار الوظيفي واستمرار العامل في عمله.

متابعة الوظائف وضمان حقوق العاملين

وشدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وتستهدف هذه المتابعة تعزيز الثقة بين الباحثين عن العمل والشركات، والتأكد من أن الوظائف المعلنة تمثل فرصًا حقيقية تتوافق مع الضوابط القانونية.

كما تسهم الرقابة على فرص العمل في حماية الشباب من الإعلانات الوهمية أو الوظائف التي لا تلتزم بالحقوق الأساسية للعاملين، وتدعم استقرار سوق العمل.

نشرة أسبوعية لرصد احتياجات سوق العمل

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات.

وأشارت إلى أن النشرة يتم إعدادها في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل والعمل على تلبيتها.