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الإشراف العام
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أخبار البلد

9700 جنيه شهريا.. وظائف خاليه بوزارة العمل

فرص عمل جديدة للشباب
فرص عمل جديدة للشباب
محمد غالي

تواصل وزارة العمل جهودها في توفير فرص عمل جديدة للشباب داخل شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والتخصصات، في إطار خطتها لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، وإتاحة وظائف مناسبة لأصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة.

وظائف وزارة العمل

وتحظى الوظائف الخالية التي توفرها وزارة العمل باهتمام متزايد من الشباب، خاصة في ظل تنوع التخصصات ووجود وظائف برواتب تصل إلى 9700 جنيه شهريا، إلى جانب تحديد شروط واضحة للتقديم وإتاحة أكثر من وسيلة للراغبين في الالتحاق بهذه الفرص خلال شهر أغسطس 2026.

وظائف وزارة العمل 2026

أعلنت وزارة العمل توافر مجموعة من فرص العمل بإحدى شركات الأغذية والمشروبات، وذلك في عدد من التخصصات الفندقية والمطاعم، مع اختلاف الرواتب وفقا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة المطلوبة.

وتشمل الوظائف المعلنة 20 فرصة عمل لوظيفة كابتن فريق من أصحاب الخبرة، براتب يتراوح بين 8000 و9350 جنيها شهريا.

كما تتضمن الوظائف المتاحة 40 فرصة لوظيفة ويتر، براتب يتراوح بين 7000 و8500 جنيه، بالإضافة إلى 20 فرصة لوظيفة مساعد شيف من أصحاب الخبرة، براتب يتراوح بين 8000 و9700 جنيه.

وتتضمن فرص العمل أيضا 20 وظيفة شيف سخن، و20 وظيفة شيف جزار، إلى جانب 20 وظيفة شيف جارد مانجيه بشرط امتلاك خبرة تصل إلى 5 سنوات.

وتشمل القائمة كذلك 20 وظيفة شيف تجهيزات، بخبرة تتراوح من عام إلى 15 عاما، و20 وظيفة شيف مشويات بخبرة تتراوح من عام إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 وظائف حلواني غربي بخبرة تتراوح من عام إلى عامين.

وظائف وزارة العمل

شروط التقديم على الوظائف

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المعلنة، وتشمل الحصول على مؤهل عال أو متوسط، باستثناء وظيفة كابتن الفريق التي تشترط الحصول على مؤهل عال.

كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و45 عاما، وأن يكون من المقيمين بمحافظتي القاهرة أو الجيزة.

وتتراوح الرواتب المعلنة للوظائف بين 7000 و9700 جنيه شهريا، وفقا للتخصص والخبرة وطبيعة العمل.

وتقع الشركة المعلنة عن فرص العمل في المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

موعد وطرق التقديم على وظائف وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل أن باب التقديم على الوظائف المعلنة متاح طوال شهر أغسطس 2026، ويمكن للراغبين في التقدم الاختيار بين عدة طرق للتقديم.

ويستطيع الباحثون عن فرص العمل التقدم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

كما يمكن التقديم من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل للتعرف على الفرص المتاحة وطرق التقديم.

وظائف وزارة العمل

جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل المستمرة للتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب داخل شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع أصحاب الأعمال ومديريات العمل في مختلف المحافظات.

وتعمل الوزارة على رصد احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، بهدف توفير وظائف تتناسب مع مهارات الباحثين عن العمل، إلى جانب دعم فرص التشغيل المنتظم وتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف مستقرة.

كما تتضمن جهود الوزارة الإعلان بصورة دورية عن وظائف جديدة برواتب ومزايا متنوعة، بما يسهم في توفير بدائل مناسبة أمام الشباب الراغبين في بدء حياتهم المهنية أو الانتقال إلى فرص عمل أفضل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

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