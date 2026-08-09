أخبار أسوان: حملات توعوية ومرورية لضبط المخالفات.. وحلقات دينية.. ووظائف إشرافية بالتعليم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها :

حملات مرورية لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسواني

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نتائج جهود العاملين بإدارة المرور من خلال تكثيف الحملات المرورية الهادفة إلى تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين ، والحد من المخالفات بما يسهم فى الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية .

مديرية أوقاف أسوان تواصل تنفيذ حلقات تحفيظ القرآن في "مقارئ الجمهور "

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان تنفيذ سلسلة من الحلقات الدينية لتحفيظ رواد المساجد القرآن الكريم، وذلك ضمن برنامج " مقارئ الجمهور " ، والتى يتم تنظيمها يوم الجمعة من كل أسبوع، على غرار البرنامج التثقيفى للأطفال، بهدف نشر الثقافة الدينية وتعزيز الإتباط بكتاب الله.

فى أسوان .. تكثيف الحملات للتعامل مع الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنساني والحد من انتشار مرض السعار



جهود متنوعة



واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف المراكز والمدن .

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تعليم أسوان تبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية



بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل وظيفة.

مكافحة الباعوض والعقارب والفئران بالمناطق والأحياء السكنية في أسوان



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الصحة بأسوان فى مجال مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تنفيذ أعمال رش المبيدات المخصصة لمكافحة الباعوض والعقارب والفئران بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمحافظة، حيث تم البدء بحى الصداقة الجديدة، على أن يتم تباعاً إستكمال أعمال الرش بباقى المناطق الأخرى .