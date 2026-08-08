تعليم أسوان تبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل وظيفة.

وخصصت المديرية اليوم السبت 8 أغسطس للمتقدمين الجدد لشغل وظائف مدير مدرسة ابتدائي وإعدادي «عام ولغات» بجميع الإدارات التعليمية.

وتتواصل المقابلات الشخصية وفق الجدول التالي:

- الأحد 9 أغسطس: المتقدمون الجدد لوظائف مدير ثانوي «عام ولغات» بجميع الإدارات، ووكيل إعدادي وثانوي «عام ولغات» بجميع الإدارات.

- الثلاثاء 11 أغسطس: المتقدمون الجدد لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائي «عام ولغات» بجميع الإدارات، ووكيل تعليم فني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» بجميع الإدارات.

- الأربعاء 12 أغسطس: المتقدمون الجدد لوظيفة مدير فني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» بجميع الإدارات، وموجه «تعليم عام» بجميع الإدارات.

- الجمعة 14 أغسطس: المتقدمون الجدد لوظائف موجه «خدمات تربوية، تربية خاصة، تعليم فني»، وموجه أول «تعليم عام، خدمات تربوية، تعليم فني»، وموجه عام «تعليم عام، خدمات تربوية، تعليم فني»، ومدير ووكيل تربية خاصة لجميع المراحل بجميع الإدارات، بالإضافة إلى مديري إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة.

ويخصص السبت 15 أغسطس للمتقدمين للتجديد لوظائف مدير إدارة تعليمية ومدير إدارة مدرسية «عام ولغات» بجميع المراحل ولجميع الإدارات.

كما يخصص الاثنين 17 أغسطس للمتقدمين للتجديد لوظيفة وكيل إدارة تعليمية بإدارات كوم أمبو وأسوان ونصر النوبة ودراو، إلى جانب المتقدمين للتجديد لوظيفة وكيل مدرسة «عام ولغات» بجميع المراحل ولجميع الإدارات.

وشددت مديرية التربية والتعليم بأسوان على ضرورة التزام المتقدمين بالمواعيد المحددة وفقًا للجدول المعلن، مع إحضار أصل شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين للاطلاع عليها خلال المقابلة.