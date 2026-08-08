برلماني : زيارة ملك البحرين إلى مصر تؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية ووحدة الصف العربي

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتؤكد الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

تعزيز التشاور المستمر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارة تأتي في توقيت مهم تشهده المنطقة، بما يعكس وجود إرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التشاور المستمر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية، والعمل على دعم الأمن والاستقرار في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة.

وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا أن التواصل المستمر بين القيادتين يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ أسس التضامن بين الدول العربية.

وأضاف سامي نصر الله أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة ستظل داعمة لأشقائها في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

العلاقات المصرية الخليجية

وثمن نائب الشرقية ما تشهده العلاقات المصرية الخليجية من تطور ملحوظ على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم استقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه. بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية، يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار ويخدم القضايا العربية.