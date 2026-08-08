حملات مرورية لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسواني

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نتائج جهود العاملين بإدارة المرور من خلال تكثيف الحملات المرورية الهادفة إلى تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين ، والحد من المخالفات بما يسهم فى الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية .

تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن تنفيذ هذه الحملات يأتى فى إطار التنسيق المتواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضبط الشارع وتحقيق الانضباط المرورى وتطبيق القانون بكل حزم .

ضبط 16 مركبة توك توك ودراجة نارية

وأسفرت جهود الحملات المرورية، بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة مرور أسوان، عن ضبط 16 مركبة توك توك ودراجة نارية "موتوسيكل"، وذلك لمخالفتها القواعد والاشتراطات المرورية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى

وشدد محافظ أسوان على مواصلة وتكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التعامل الفورى مع المخالفات، بما يضمن الإلتزام بالقواعد المرورية ويدعم جهود الدولة فى تحقيق الإنضباط والحفاظ على أرواح المواطنين .

إستمرار الحملات المرورية المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات، ورفع مستوى الإنضباط بالشوارع والميادين، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .