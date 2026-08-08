فرص حكومية برواتب مجزية .. تفاصيل وظائف الأوقاف ووزارة العمل

تواصل المؤسسات الحكومية فتح آفاق جديدة للشباب والكوادر الإدارية، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالديوان العام والمديريات الإقليمية، وفي نفس السياق، كثفت وزارة العمل جهودها لطرح فرص عمل جديدة في مختلف التخصصات والقطاعات برواتب شهرية مجزية ومزايا متعددة، في خطوة تستهدف دعم خطط التشغيل الشاملة وتمكين الخريجين والباحثين عن عمل من العثور على فرص تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم المهنية.

وظائف وزارة العمل

وكشفت الوزارة ضمن نشرة التوظيف الدورية، عن توفير فرص عمل جديدة بإحدى كبرى شركات الأمن والخدمات، وذلك للشباب الراغبين في الالتحاق بقطاع الأمن والحراسة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت أن الشركة تطلب تعيين 17 فرد أمن، حيث يحصل المقبولون على راتب شهري يصل إلى 12 ألفًا و500 جنيه، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين، وثلاث وجبات يومية، إلى جانب التأمين الاجتماعي والطبي الشامل.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة

وحددت الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي تشمل قبول الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 36 عامًا.

طريقة التقديم

وأشارت إلى أن الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط يمكنهم التواصل عبر الرقم الهاتفي 01205890136، أو التوجه إلى مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، ميدان ليلة القدر، المدينة الصناعية.

وظائف وزارة الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الوظائف المعلن عنها تتضمن عددًا من التخصصات، تشمل: «2 باحث شئون قانونية، و 10 باحث شئون أوقاف، و7 محاسب، و4 موظفين يجيدون استخدام الحاسب الآلي، و6 كاتب».

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

وحددت «الأوقاف»، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق توقيع أي جزاء عليه أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية طوال فترة خدمته.

كما يشترط ألا يكون قد تم توقيع أي جزاء على المتقدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة إرفاق بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ضمن المستندات المطلوبة للتقديم.

موعد وطريقة التقديم

أوضحت الوزارة، أن طلبات الالتحاق تُقدم إلى الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، بعد استيفاء استمارة التسجيل المرفقة، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ الإعلان.