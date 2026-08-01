وظائف خالية بـ 42 شركة من شركات القطاع الخاص.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل عن توفير 1275 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 42 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 9 محافظات، مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع القطاع الخاص.

الوظائف الخاليه

وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن هذه الفرص لاستمرار التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير وظائف مناسبة ولائقة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية التي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل.

المحافظات المستفيدة

أوضحت الوزارة أن فرص العمل متاحة في المحافظات التالية:

القاهرة

الجيزة

السويس

أسيوط

سوهاج

جنوب سيناء

البحر الأحمر

بني سويف

كفر الشيخ

كما أشارت إلى تخصيص عدد من الوظائف لذوي الهمم، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، دعما لسياسة الدولة في دمجهم بسوق العمل وتعزيز فرص تمكينهم اقتصاديا.

الوظائف الخاليه

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المطروحة مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات الشركات المشاركة، ومن أبرزها:

التسويق.

الموارد البشرية.

الهندسة.

الصيانة.

المحاسبة.

الإنتاج.

المبيعات.

مراقبة الجودة.

الأمن الإداري.

إدارة المخازن.

السائقون.

وظائف الفنادق والمطاعم.

عدد من المهن الفنية والخدمية.

وأكدت الوزارة أن تنوع الوظائف يتيح فرصا مناسبة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى العمالة الفنية بمختلف تخصصاتها.

طرق التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس من خلال عدة قنوات، تشمل:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل واختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة.

الوظائف الخاليه

استمرار دعم التشغيل والتدريب

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تواصل توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في توفير فرص العمل، مؤكدا استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما وجه مديريات العمل بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيا، والتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وتأتي الوظائف لرصد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص تشغيل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات، وتعزيز الربط المستمر بين الباحثين عن عمل واحتياجات الشركات.