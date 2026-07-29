الوادي الجديد تعلن فتح باب التعاقد لشغل 28 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للتعاقد لشغل 28 وظيفة مهندس بعدد من التخصصات الهندسية المختلفة، للعمل في الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز، في إطار خطة المحافظة لتدعيم الكوادر الفنية ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بالمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الوظائف المعلن عنها

وأوضحت المحافظة أن الوظائف تشمل تخصصات الهندسة المدنية، والعمارة، والميكانيكا، والتخطيط العمراني، والمساحة، ونظم المعلومات والشبكات، والاتصالات، والكهرباء، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية بالديوان العام ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة، بما يضمن سد العجز في التخصصات المطلوبة ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكدت أن التقديم يخضع لعدد من الشروط، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة، حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع اجتياز الاختبارات المقررة، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا في 1 يوليو 2026، إلى جانب إجادة استخدام البرامج الهندسية الحديثة مثل AutoCAD و3D Max وSketchUp.

كما حددت المحافظة المستندات المطلوبة، والتي تشمل المؤهل الدراسي، وشهادة القيد بنقابة المهندسين، وصورة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى شهادة الميلاد وغيرها من المستندات الرسمية.

وأشارت إلى أن طلبات التقديم تُقدم باسم وكيل أول الوزارة وسكرتير عام المحافظة بمقر مديرية التنظيم والإدارة، اعتبارًا من 29 يوليو ولمدة أسبوع، داعيةً الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التقدم خلال الفترة المحددة لاستكمال إجراءات التعاقد.